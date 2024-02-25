Сирський та Умєров прибули на передову — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський та Умєров прибули на передову — фото

Олександр Сирський
Сирський та Умєров

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров відвідали передові командні пункти військових частин у районі ведення бойових дій.

Що відомо про візит Сирського та Умєрова на передову

Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій. Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках відповідальності. Обстановка складна на багатьох напрямках, потребує постійного контролю. Ворог здійснює регулярні штурми позицій наших військ, - зазначив Сирський.

Ретельно проаналізували ситуацію та обговорили кроки на майбутнє. Зокрема, щодо потенціалу маневреної та позиційної оборони, підсилення окремих ділянок.

Наголосив на важливості координації і належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, збереженні життя наших військовослужбовців та військовослужбовиць, - підкреслив Сирський.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України

Головнокомандувач і міністр поспілкувались з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях. Проаналізували проблеми, які не мають системного характеру.

Невідкладно ухвалив рішення задля покращення боєздатності, стійкості та управління. Попри складну ситуацію, наші воїни мужньо утримують рубежі й позиції. Ворог несе непоправні втрати. Окремо подякував командирам бригад і підрозділів за рішучі дії та ініціативу.

Сирський та Умєров прибули на передову

Сирський виступив з заявою у другу річницю повномасштабної війни

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна найближчим часом зможе дати відповідь російським окупантам і в повітрі. Збитих ворожих літаків буде більше.

Він нагадав, що за два роки Україна досягла помітних успіхів, звільнивши північ та Харківську область, частину Херсонської області, острів Зміїний, а також очищуючи Чорне море від російського флоту.

Сирський подякував захисникам та захисницям України, медикам, рятувальникам, волонтерам, а також партнерам за допомогу нашій державі.

Кожен снаряд, кожен танк, кожна бронемашина - це насамперед збереженні життя українського солдата. Ми воюємо за кожен метр нашої землі, втім найцінніше, що в нас є - життя українського воїна, - додав він.

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