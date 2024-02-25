Чого Україні очікувати від Росії у 2024 році — версія експерта

Військовий наголосив, що армія РФ на сьогодні оснащена не гірше, ніж ЗСУ.
Росія готується до нового великого наступу
Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що поточні наступальні дії окупаційної армії Росії завершаться ближче до президентських виборів в РФ, або одразу після них — до кінця березня. Тому що ворог, як і будь-яка інша армія, не може постійно наступати. Йому треба буде зупинитися и готуватися до майбутнього наступу.
Олексій Гетьман також висловився про новий великий наступ окупантів.
Чи буде активне просування противника
Як зазначив Гетьман, у рамках наступальних дій, які росіяни проводять зараз на п'яти напрямках, вони намагатимуться просунутися настільки, наскільки це можливо.
За його словами, ситуація для нас не є критичною, але вона дуже важка.
Подивимось, як надалі розгортатимуться події… Втім, поки є сили, вони наступатимуть до середини-максимум кінця березня. Потім наступальні дії призупинять и готуватимуться до наступу влітку-восени цього року, — резюмував Олексій Гетьман.
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