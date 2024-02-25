Чого Україні очікувати від Росії у 2024 році — версія експерта

Росія готується до нового великого наступу

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що поточні наступальні дії окупаційної армії Росії завершаться ближче до президентських виборів в РФ, або одразу після них — до кінця березня. Тому що ворог, як і будь-яка інша армія, не може постійно наступати. Йому треба буде зупинитися и готуватися до майбутнього наступу.

Олексій Гетьман також висловився про новий великий наступ окупантів.

Новий наступ, швидше за все, буде влітку чи навіть восени, коли буде мобілізована, умовно кажучи, ще одна армія. Наразі угруповання росіян в Україні нараховує майже пів мільйона осіб, і вони хочуть призвати приблизно ще таку ж кількість військових. Тоді у Росії буде майже мільйонне угруповання. Росіяни підлаштовуються під президентські вибори у Сполучених Штатах, і для них дуже принципово, хто перемагатиме — Трамп чи Байден. В залежності від розвитку подій вони плануватимуть свої дії. Саме такі їхні розрахунки, — вважає військовий. Поширити

Чи буде активне просування противника

Як зазначив Гетьман, у рамках наступальних дій, які росіяни проводять зараз на п'яти напрямках, вони намагатимуться просунутися настільки, наскільки це можливо.

Думаю, глибокого просування не буде, і вони почнуть готуватися до операції влітку, яка очікується після додаткової мобілізації. Проте нинішня ситуація на фронті дійсно дуже небезпечна. Нам бракує снарядів, військової техніки і людей, щоб стримувати таку величезну армію противника... Це професійна армія, яка сьогодні оснащена не гірше, ніж наша. Зі своїми танками, броньованими машинами та іншою військовою технікою. Ця техніка не краща від західних зразків, але її дуже багато, тому в нас у цьому питанні приблизний паритет. Противник має перевагу в артилерійських снарядах і панує у повітрі, — зауважив військовий.

За його словами, ситуація для нас не є критичною, але вона дуже важка.