Західні аналітики назвали нові цілі подальшого наступу армії РФ в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Західні аналітики назвали нові цілі подальшого наступу армії РФ в Україні

Армія РФ

На думку західних експертів, після захоплення Авдіївки злочинна армія РФ може організувати наступ у напрямку Покровська, де розташований великий логістичний центр ЗСУ на сході Донецької області. 

Що відомо про подальші плани армії РФ після Авдіївки

За словами аналітика з Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні Еліни Бекетової, після Авдіївки злочинна армія РФ може спробувати організувати наступ у напрямку Покровська.

Спостерігачі за війною в Україні зважили, куди Москва може направити свої погляди наступного разу після того, як Київ заявив про виведення військ з ключового прифронтового міста Авдіївки після декількох місяців боїв, - зазначається у матеріалі видання.

Підкреслюється, що саме покровськ може стати новою політичною метою окупаційної російської армії.

Зазначається, що Покровськ знаходиться приблизно за 70 км на північний захід від окупованого Росією Донецька.

Покровськ, населення якого до війни становило близько 60 тис чоловік, знаходиться на перетині декількох залізниць і автомобільних доріг, що робить його великим гравцем в українській логістиці, - йдеться у матеріалі видання.

За словами Бекетової, інші цілі для сил Москви можуть включати міста Селідове або Часів Яр у Донецькій області.

Ймовірно, що російські солдати будуть атакувати населені пункти, прилеглі до окупованого міста, для перевірки можливостей ЗСУ та подальшого просування. Потенційними цілями можуть бути Покровськ, Селідове або Часів Яр. Серйозна битва може відбутися у Часовому Яру, населеному пункті недалеко від Бахмута, побудованому на височині, - припускає аналітик.

Що кажуть українські військові

За словами заступника командира третьої окремої штурмової бригади Максима Жоріна, ключовим напрямком окупаційної армії РФ після захоплення Авдіївки стане Ласточкине.

У ворога на Авдіївському напрямку достатньо сил і засобів для просування далі. І вони будуть це робити, - зазначив Жорін.

Він підкреслив, що наразі 3 ОШБр займає оборонні рубежі разом із іншими підрозділами ЗСУ навколо Авдїівки.

Інтенсивність боїв висока, але, звичайно, не настільки жорстка, як була в місті. Основний напрямок для росіян на сьогодні - Ласточкине. Ми чітко усвідомлюємо, що в самому місті п***ри мають достатньо сил для подальшого наступу, - пояснює Жорін.

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