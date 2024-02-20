На думку західних експертів, після захоплення Авдіївки злочинна армія РФ може організувати наступ у напрямку Покровська, де розташований великий логістичний центр ЗСУ на сході Донецької області.
Що відомо про подальші плани армії РФ після Авдіївки
За словами аналітика з Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні Еліни Бекетової, після Авдіївки злочинна армія РФ може спробувати організувати наступ у напрямку Покровська.
Підкреслюється, що саме покровськ може стати новою політичною метою окупаційної російської армії.
Зазначається, що Покровськ знаходиться приблизно за 70 км на північний захід від окупованого Росією Донецька.
За словами Бекетової, інші цілі для сил Москви можуть включати міста Селідове або Часів Яр у Донецькій області.
Що кажуть українські військові
За словами заступника командира третьої окремої штурмової бригади Максима Жоріна, ключовим напрямком окупаційної армії РФ після захоплення Авдіївки стане Ласточкине.
Він підкреслив, що наразі 3 ОШБр займає оборонні рубежі разом із іншими підрозділами ЗСУ навколо Авдїівки.
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