Україна звернулася до ООН та МКЧХ щодо розстрілу українських полонених в Авдіївці

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ задля з'ясування всіх обставин розстрілу російськими бойовиками українських військовополонених в Авдіївці.

Лубінець звернувся до Червоного Хреста і ООН щодо розстрілу українських полонених

Про це він повідомив у Telegram.

Я, як Омбудсман України, терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з’ясування всіх обставин. Зауважу, що це не вперше, коли Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених, — написав Омбудсман. Дмитро Лубінець Уповноважений ВРУ з прав людини

Лубінець додав, вихід з Авдіївки відбувався в умовах безперервних бомбардувань, тому важкопоранених військових вивезти було проблематично. Росіяни обстрілювали евакуаційні шляхи та автомобілі.

Через повне оточення опорного пункту "Зеніт" командування ухвалило рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною. Діалог був щодо надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних законів та правил ведення, які захищають військовополонених, — повідомив омбудсмен. Поширити

Він зазначив, що російські загарбники погодилися зберегти життя важкопораненим беззбройним військовим, надати їм допомогу й обміняти. Але зрештою розстріляли.

Родини захисників упізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника — загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли російські солдати. Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена.

Що відомо про розстріли військових в Авдіївці та Веселому

За даними прокуратури, 18 лютого в одному з Telegram-каналів опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці. Захисники були важкопоранені та чекали на евакуацію.

Крім попереднього, також було виявлено відеозапис з фрагментом вбивства ще 2 воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району.

На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій представник ЗС РФ стріляють впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в другого.

Не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї, — підкреслили представники прокуратури. Поширити