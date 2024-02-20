Україна звернулася до ООН та МКЧХ щодо розстрілу українських полонених в Авдіївці

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ задля з'ясування всіх обставин розстрілу російськими бойовиками українських військовополонених в Авдіївці.
Лубінець звернувся до Червоного Хреста і ООН щодо розстрілу українських полонених
Про це він повідомив у Telegram.
Лубінець додав, вихід з Авдіївки відбувався в умовах безперервних бомбардувань, тому важкопоранених військових вивезти було проблематично. Росіяни обстрілювали евакуаційні шляхи та автомобілі.
Він зазначив, що російські загарбники погодилися зберегти життя важкопораненим беззбройним військовим, надати їм допомогу й обміняти. Але зрештою розстріляли.
Родини захисників упізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника — загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли російські солдати. Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена.
Що відомо про розстріли військових в Авдіївці та Веселому
За даними прокуратури, 18 лютого в одному з Telegram-каналів опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці. Захисники були важкопоранені та чекали на евакуацію.
Крім попереднього, також було виявлено відеозапис з фрагментом вбивства ще 2 воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району.
На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій представник ЗС РФ стріляють впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в другого.
16 лютого командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ще пізніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом.
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