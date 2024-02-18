Російські військові розстріляли двох українських полонених в зоні ОСУВ "Хортиця" — відео

Російські окупанти розстріляли двох українських захисників, які потрапили у полон. Їх вбили в смузі відповідальності угрупування «Хортиця»
Армія РФ вбила двох українських полонених
Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ показала відео цього моменту показало, який засняв дрон.
На кадрах можна побачити, як двоє українців біжать по окопах і натикаються на групу росіян, яка, скоріше за все, штурмувала позиції. Один окупанти забирає у полонених зброю і розстрілює їх по черзі.
Оперативно стратегічне угруповування "Хортиця" також відоме як Східне угруповування військ охоплює території Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи Бахмут.
Солдати РФ розстріляли 6 полонених бійців ЗСУ в Авдіївці
18 лютого також стало відомо, що російські загарбники стратили шістьох полонених українських воїнів на позиції "Музей" в Авдіївці. Про це дізнався український моніторинговий проєкт DeepState.
Згідно з даними DeepState, доволі довго не ухвалювалося рішення про відхід з цієї позиції — доки 13 лютого не почав закінчуватися боєкомплект та запаси води.
Після цього відбулася невдала спроба деблокувати позицію, під час якої кілька воїнів ЗСУ були поранені.
Що важливо розуміти, з 5 пораненими залишився один із вцілілих бійців, а вже наступного дня близько опівдні на позицію зайшли окупанти і ще через добу російські пабліки розповсюдили кадри розстріляних бійців.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-