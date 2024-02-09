Окупанти розстріляли українських військовополонених під Кліщіївкою — ОГП
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти розстріляли українських військовополонених під Кліщіївкою — ОГП

Офіс Генерального прокурора
Військовий

За фактом вбивства військовими РФ українських бранців Донецька обласна прокуратура 9 лютого відкрила кримінальне провадження.

Російські солдати розстріляли українських військовополонених

Російські окупанти розстріляли українських військовополонених біля Кліщіївки у Донецькій області. За цим фактом розпочато розслідування.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється, 9 лютого 2024 року у медіа було поширено відео розстрілу українських захисників представниками Збройних сил РФ під час захоплення позицій українських військ поблизу села Кліщіївка Бахмутського району.

На відео з ворожого дрону зафіксовано, що, ймовірно, командир одного з підрозділів армії держави-агресорки під час штурму окопів ЗСУ віддає наказ не брати противника в полон.

Під час наступу на позиції російські окупанти розстріляли одного беззбройного полоненого, який виходив до них з піднятими руками. І вбили другого, кинувши гранату в бліндаж.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин, – наголосили в Офісі генпрокурора.

Інші випадки розстрілу українських військовополонених

Зазначимо, що це черговий випадок грубого порушення країною-агресоркою міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими.

Оскільки вже не вперше траплялися випадки страти українських військовополонених російськими загарбниками.

Так, у грудні 2023 року у мережі зʼявилося відео розстрілу російськими військовослужбовцями українських воїнів, які здавалися в полон.

Також російські окупанти розстріляли українських військовополонених під Роботиним у Запорізькій області.

Окрім того, зафіксовано використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення.

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