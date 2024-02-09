Оккупанты расстреляли украинских военнопленных под Клещиевкой — ОГП
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных под Клещиевкой — ОГП

Офис Генерального прокурора
Военный
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По факту убийства военными РФ украинских пленников Донецкая областная прокуратура 9 февраля открыла уголовное производство.

Российские солдаты расстреляли украинских военнопленных

Российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных возле Клещиевки в Донецкой области. По этому факту начато расследование.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как сообщается, 9 февраля 2024 в медиа было распространено видео расстрела украинских защитников представителями Вооруженных сил РФ во время захвата позиций украинских войск вблизи села Клещиевка Бахмутского района.

На видео с вражеской дроны зафиксировано, что, вероятно, командир одного из подразделений армии государства-агрессора во время штурма окопов ВСУ отдает приказ не брать противника в плен.

Во время наступления на позиции российские оккупанты расстреляли одного безоружного пленника, который выходил к ним с поднятыми руками. И убили второго, бросив гранату в блиндаж.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление, – отметили в Офисе генпрокурора.

Другие случаи расстрела украинских военнопленных

Отметим, что это очередной случай грубого нарушения страной-агрессоркой международного гуманитарного права по обращению с военнопленными.

Поскольку уже не первый раз случались казни украинских военнопленных российскими захватчиками.

Так, в декабре 2023 года в сети появилось видео расстрела российскими военнослужащими украинских воинов, которые сдавались в плен.

Также российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных под Роботиным в Запорожской области.

Кроме того, зафиксировано использование украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения.

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