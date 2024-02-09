Оккупанты расстреляли украинских военнопленных под Клещиевкой — ОГП

По факту убийства военными РФ украинских пленников Донецкая областная прокуратура 9 февраля открыла уголовное производство.
Российские солдаты расстреляли украинских военнопленных
Российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных возле Клещиевки в Донецкой области. По этому факту начато расследование.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Как сообщается, 9 февраля 2024 в медиа было распространено видео расстрела украинских защитников представителями Вооруженных сил РФ во время захвата позиций украинских войск вблизи села Клещиевка Бахмутского района.
На видео с вражеской дроны зафиксировано, что, вероятно, командир одного из подразделений армии государства-агрессора во время штурма окопов ВСУ отдает приказ не брать противника в плен.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление, – отметили в Офисе генпрокурора.
Другие случаи расстрела украинских военнопленных
Отметим, что это очередной случай грубого нарушения страной-агрессоркой международного гуманитарного права по обращению с военнопленными.
Поскольку уже не первый раз случались казни украинских военнопленных российскими захватчиками.
Так, в декабре 2023 года в сети появилось видео расстрела российскими военнослужащими украинских воинов, которые сдавались в плен.
Также российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных под Роботиным в Запорожской области.
Кроме того, зафиксировано использование украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения.
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