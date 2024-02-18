Российские военные расстреляли двух украинских пленных в зоне ОСУВ "Хортица" — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Российские военные расстреляли двух украинских пленных в зоне ОСУВ "Хортица" — видео

Сухопутные войска ВС Украины
Солдат РФ
Читати українською

Российские оккупанты расстреляли двух попавших в плен украинских защитников. Их убили в полосе ответственности группировки «Хортица»

Армия РФ убила двух украинских пленных

Прессслужба Сухопутных войск ВСУ показала видео этого момента, показало, какой заснял дрон.

На кадрах можно увидеть, как два украинца бегут по окопам и натыкаются на группу россиян, которая, скорее всего, штурмовала позиции. Один оккупанты забирает у пленных оружие и расстреливает их поочередно.

Сегодня утром в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" россияне в очередной раз показали свое отношение к Международному гуманитарному праву, расстреляв двух украинских военнопленных, — говорится в сообщении.

Оперативно стратегическая группировка "Хортица" также известна как Восточная группировка войск, охватывающая территории Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая Бахмут.

Солдаты РФ расстреляли 6 пленных бойцов ВСУ в Авдеевке

18 февраля также стало известно, что российские захватчики казнили шестерых пленных украинских воинов на позиции "Музей" в Авдеевке. Об этом узнал украинский мониторинговый проект DeepState.

Из-за того, что позиции несколько дней были в окружении, всем находившимся пришлось с боем прорываться к основным силам. К сожалению, было 4 неходящих парней (раненых) и 2 еще ходячих, которые не имели шансов без эвакуации пробиться, — говорится в сообщении.

Согласно данным DeepState, довольно долго не принималось решение об уходе с этой позиции — пока 13 февраля не заканчивался боекомплект и запасы воды.

После этого последовала неудачная попытка деблокировать позицию, во время которой несколько воинов ВСУ были ранены.

Что важно понимать, с 5 ранеными остался один из уцелевших бойцов, а уже на следующий день около полудня на позицию зашли оккупанты и спустя еще сутки российские паблики распространили кадры расстрелянных бойцов.

Серия ошибок и затяжки с решительными действиями привели к такой трагедии. А враг в очередной раз доказал, что ему безразлично все правила войны, — пишет DeepState.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская ДРГ расстреляла двух человек в Сумской области – что известно
Сумская ОВА
Армія
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты расстреляли украинских военнопленных под Клещиевкой — ОГП
Офис Генерального прокурора
Военный

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?