Российские военные расстреляли двух украинских пленных в зоне ОСУВ "Хортица" — видео

Российские оккупанты расстреляли двух попавших в плен украинских защитников. Их убили в полосе ответственности группировки «Хортица»

Армия РФ убила двух украинских пленных

Прессслужба Сухопутных войск ВСУ показала видео этого момента, показало, какой заснял дрон.

На кадрах можно увидеть, как два украинца бегут по окопам и натыкаются на группу россиян, которая, скорее всего, штурмовала позиции. Один оккупанты забирает у пленных оружие и расстреливает их поочередно.

Сегодня утром в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" россияне в очередной раз показали свое отношение к Международному гуманитарному праву, расстреляв двух украинских военнопленных, — говорится в сообщении. Поделиться

Оперативно стратегическая группировка "Хортица" также известна как Восточная группировка войск, охватывающая территории Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая Бахмут.

Солдаты РФ расстреляли 6 пленных бойцов ВСУ в Авдеевке

18 февраля также стало известно, что российские захватчики казнили шестерых пленных украинских воинов на позиции "Музей" в Авдеевке. Об этом узнал украинский мониторинговый проект DeepState.

Из-за того, что позиции несколько дней были в окружении, всем находившимся пришлось с боем прорываться к основным силам. К сожалению, было 4 неходящих парней (раненых) и 2 еще ходячих, которые не имели шансов без эвакуации пробиться, — говорится в сообщении. Поделиться

Согласно данным DeepState, довольно долго не принималось решение об уходе с этой позиции — пока 13 февраля не заканчивался боекомплект и запасы воды.

После этого последовала неудачная попытка деблокировать позицию, во время которой несколько воинов ВСУ были ранены.

Что важно понимать, с 5 ранеными остался один из уцелевших бойцов, а уже на следующий день около полудня на позицию зашли оккупанты и спустя еще сутки российские паблики распространили кадры расстрелянных бойцов.