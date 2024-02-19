Солдаты РФ расстреляли 6 пленных бойцов ВСУ в Авдеевке — DeepState
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ расстреляли 6 пленных бойцов ВСУ в Авдеевке — DeepState

армия РФ
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Источник:  DeepState

Российские захватчики казнили шестерых пленных украинских воинов на позиции "Музей" (на "Зените") в Авдеевке. Об этом узнал украинский мониторинговый проект DeepState.

Выход ВСУ из Авдеевки был очень сложным

По словам команды DeepState, украинские защитники узнали бойцов из видео, которое активно публикуют солдаты РФ в своих Телеграмм-каналах.

Из-за того, что позиции несколько дней были в окружении, всем находившимся пришлось с боем прорываться к основным силам. К сожалению, было 4 неходящих парней (раненых) и 2 еще ходячих, которые не имели шансов без эвакуации пробиться, — сказано в сообщении.

Согласно данным DeepState, довольно долго не принималось решение об уходе с этой позиции — пока 13 февраля не начал заканчиваться боекомплект и запасы воды.

После этого последовала неудачная попытка деблокировать позицию, во время которой несколько воинов ВСУ были ранены.

Понимая уже трагедию и бесперспективность обороны, была дана команда прорываться с боем малыми группами. Здесь случился неприятный инцидент, который описывал другой боец в Инстаграмме, когда командир сказал о раненых "Бросайте их нафиг и сжигайте все". Беда еще в том, что это услышал раненый боец.

Армия РФ продолжает убивать пленных украинцев

По словам представителей DeepState, только 14 февраля начался выход малыми группами, а раненым пообещали эвакуацию на следующий день.

Что важно понимать, с 5 ранеными остался один из уцелевших бойцов, а уже на следующий день около полудня на позицию зашли оккупанты и спустя еще сутки российские паблики распространили кадры расстрелянных бойцов.

Серия ошибок и затяжки с решительными действиями привели к такой трагедии. А враг в очередной раз доказал, что ему все равно на все правила войны, — пишет DeepState.

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