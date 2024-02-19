Солдаты РФ расстреляли 6 пленных бойцов ВСУ в Авдеевке — DeepState

Российские захватчики казнили шестерых пленных украинских воинов на позиции "Музей" (на "Зените") в Авдеевке. Об этом узнал украинский мониторинговый проект DeepState.
Выход ВСУ из Авдеевки был очень сложным
По словам команды DeepState, украинские защитники узнали бойцов из видео, которое активно публикуют солдаты РФ в своих Телеграмм-каналах.
Согласно данным DeepState, довольно долго не принималось решение об уходе с этой позиции — пока 13 февраля не начал заканчиваться боекомплект и запасы воды.
После этого последовала неудачная попытка деблокировать позицию, во время которой несколько воинов ВСУ были ранены.
Армия РФ продолжает убивать пленных украинцев
По словам представителей DeepState, только 14 февраля начался выход малыми группами, а раненым пообещали эвакуацию на следующий день.
Что важно понимать, с 5 ранеными остался один из уцелевших бойцов, а уже на следующий день около полудня на позицию зашли оккупанты и спустя еще сутки российские паблики распространили кадры расстрелянных бойцов.
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