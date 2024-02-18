Медведев пригрозил Западу началом ядерной войны уже скоро
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Политика
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Медведев пригрозил Западу началом ядерной войны уже скоро

Медведев
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Источник:  online.ua

По словам бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, Россия развяжет глобальную ядерную войну после того, как Украина выйдет на границы 1991 года.

Медведев боится распада РФ

Приспешник Путина встревожен из-за того, как могут развиваться события после того, как РФ проиграет в войну против Украины и вернется к границам 1991 года.

По его убеждению, это будет необратимый развал нынешней России, в состав которой по Конституции входят новые территории.

Более того, Медведев даже предсказывает начало "гражданская война с десятками миллионов жертв" и "гибель будущего России".

И теперь главный вопрос: эти идиоты действительно верят, что народ России такой раздел своей страны проглотит? Что мы все будем рассуждать примерно так: "Ну что ж, к сожалению, это произошло. Они победили. Нынешняя Россия исчезла. Жаль, конечно, но надо жить дальше в разваливающейся и умирающей стране, поскольку ядерная война намного страшнее, чем смерть наших близких, наших детей, нашей России..."?

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Президент РФ

Медведев снова заговорил о ядерных ударах

Как считает приспешник Путина, россияне, мол, не согласятся на распад страны, а сразу начнут ядерную войну с целью уничтожения человечества.

Медведев истерически угрожает, что победа Украины спровоцирует глобальную войну России с западными странами с применением всего стратегического арсенала.


По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введённым в полётные цели нашей ядерной триады. Хватит ли нам на это духу, если на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны, нашей великой Родины, а принесённые народом России в течение веков жертвы окажутся напрасными? Ответ очевиден, — пишет Медведев.

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