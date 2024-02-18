По словам бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, Россия развяжет глобальную ядерную войну после того, как Украина выйдет на границы 1991 года.
Медведев боится распада РФ
Приспешник Путина встревожен из-за того, как могут развиваться события после того, как РФ проиграет в войну против Украины и вернется к границам 1991 года.
По его убеждению, это будет необратимый развал нынешней России, в состав которой по Конституции входят новые территории.
Более того, Медведев даже предсказывает начало "гражданская война с десятками миллионов жертв" и "гибель будущего России".
Медведев снова заговорил о ядерных ударах
Как считает приспешник Путина, россияне, мол, не согласятся на распад страны, а сразу начнут ядерную войну с целью уничтожения человечества.
Медведев истерически угрожает, что победа Украины спровоцирует глобальную войну России с западными странами с применением всего стратегического арсенала.
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