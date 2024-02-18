За словами колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, Росія розпочне глобальну ядерну війну після того, як Україна вийде на кордони 1991 року.

Медведєв боїться розпаду РФ

Поплічник Путіна бідкається через, як можуть розвиватися події після того, я РФ програє у війну проти України і повернеться до кордонів 1991 року.

На його переконання, це буде "незворотній розвал нинішньої Росії, до складу якої за Конституцією входять нові території".

Ба більше, Медведєв навіть пророкує початок "громадянська війна з десятками мільйонів жертв" і "загибель майбутнього Росії".

І тепер головне питання: ці ідіоти справді вірять, що народ Росії такий розділ своєї країни проковтне? Що ми всі будемо міркувати приблизно так: "Ну що ж, на жаль, це сталося. Вони перемогли. Нинішня Росія зникла. Шкода, звісно, але треба жити далі в країні, що розвалюється і помирає, оскільки ядерна війна набагато для нас страшніша, ніж смерть наших близьких, наших дітей, нашої Росії..."? Дмитро Медведєв Президент РФ

Медведєв знову заговорив про ядерні удари

Як вважає поплічник Путіна, росіяни, мовляв, не погодяться на розпад країни, а одразу почнуть ядерну війну з метою знищення людства.

Медведєв істерично погрожує, що перемога України спровокує глобальну війну Росії західними країнами із застосуванням усього стратегічного арсеналу.