За словами колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, Росія розпочне глобальну ядерну війну після того, як Україна вийде на кордони 1991 року.
Медведєв боїться розпаду РФ
Поплічник Путіна бідкається через, як можуть розвиватися події після того, я РФ програє у війну проти України і повернеться до кордонів 1991 року.
На його переконання, це буде "незворотній розвал нинішньої Росії, до складу якої за Конституцією входять нові території".
Ба більше, Медведєв навіть пророкує початок "громадянська війна з десятками мільйонів жертв" і "загибель майбутнього Росії".
Медведєв знову заговорив про ядерні удари
Як вважає поплічник Путіна, росіяни, мовляв, не погодяться на розпад країни, а одразу почнуть ядерну війну з метою знищення людства.
Медведєв істерично погрожує, що перемога України спровокує глобальну війну Росії західними країнами із застосуванням усього стратегічного арсеналу.
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