Медведєв намагається налякати українців Україною та погрожує "вічною війною"

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія тепер буде завжди воювати проти України − привід для нападу знайдуть і через 10, і через 50 років.
Дмитро Медведєв залякує українців
Медведєв називає Україну "раковим новоутворенням", "штучною країною" і заявляє, що Росія ніколи не вважатиме її владу легітимною.
Він також вірить, що українці, "як би вони зараз і не бажали смерті росіянам" і "як би не ненавиділи російське керівництво", одного дня нібито виберуть не вічно воювати й помирати, а жити у "великій спільній державі".
Медведєв намагається залякати Британію можливим нападом РФ
Поплічник Путіна стверджує, що Москва готова оголосити Лондону війну, якщо британці розмістять в Україні військовий контингент.
Медведєв скаржиться на те, що британський прем'єр Ріші Сунак прибув з офіційним візитом до української столиці для підписання "історичної угоди у сфері безпеки".
Окрім того, він почав лаяти британців та називати їх "нахабними" та "одвічними ворогами”.