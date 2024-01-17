Медведєв намагається налякати українців Україною та погрожує "вічною війною"

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія тепер буде завжди воювати проти України − привід для нападу знайдуть і через 10, і через 50 років.

Дмитро Медведєв залякує українців

Існування України смертельно небезпечне для українців. І я маю на увазі аж ніяк не тільки нинішню державу, бандерівський політичний режим. Я говорю про будь-яку, абсолютно будь-яку Україну. Чому? Наявність самостійної держави на історичних російських територіях тепер буде постійним приводом для відновлення військових дій, — написав він. Поширити

Медведєв називає Україну "раковим новоутворенням", "штучною країною" і заявляє, що Росія ніколи не вважатиме її владу легітимною.

Імовірність нової сутички зберігатиметься невизначено довго. Практично завжди. Ба більше, існує 100-відсоткова ймовірність нового конфлікту, які б папірці про безпеку не підписував Захід із маріонетковим київським режимом. Його не зупинить ні асоціація України з ЄС, ні навіть вступ цієї штучної країни до НАТО. Це може статися і через 10, і через 50 років, — додав він. Поширити

Він також вірить, що українці, "як би вони зараз і не бажали смерті росіянам" і "як би не ненавиділи російське керівництво", одного дня нібито виберуть не вічно воювати й помирати, а жити у "великій спільній державі".

Медведєв намагається залякати Британію можливим нападом РФ

Поплічник Путіна стверджує, що Москва готова оголосити Лондону війну, якщо британці розмістять в Україні військовий контингент.

Медведєв скаржиться на те, що британський прем'єр Ріші Сунак прибув з офіційним візитом до української столиці для підписання "історичної угоди у сфері безпеки".

Як би поставилася західна громадськість до того, що британська делегація потрапила в центрі Києва під обстріл касетними боєприпасами, як це сталося з мирними жителями нашого Бєлгорода? (за твердженнями пропаганди РФ — ред.), — цинічно заявив експрезидент РФ. Поширити

Окрім того, він почав лаяти британців та називати їх "нахабними" та "одвічними ворогами”.