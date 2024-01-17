Медведев пытается напугать украинцев по Украине и угрожает "вечной войной"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия теперь будет всегда воевать против Украины – повод для нападения найдут и через 10, и через 50 лет.
Дмитрий Медведев запугивает украинцев
Медведев называет Украину "раковым новообразованием", "искусственной страной" и заявляет, что Россия никогда не сочтет ее власть легитимной.
Он также верит, что украинцы, "как бы они сейчас и не желали смерти россиянам" и "как бы ни ненавидели российское руководство", однажды якобы выберут не вечно воевать и умирать, а жить в "большом общем государстве".
Медведев пытается запугать Британию возможным нападением РФ
Приспешник Путина утверждает, что Москва готова объявить Лондону войну, если британцы разместят в Украине военный контингент.
Медведев жалуется на то, что британский премьер Риши Сунак прибыл с официальным визитом в украинскую столицу для подписания "исторического соглашения в сфере безопасности".
Кроме того, он начал ругать британцев и называть их "наглыми" и "вечными врагами".