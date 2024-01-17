Медведев пытается напугать украинцев по Украине и угрожает "вечной войной"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия теперь будет всегда воевать против Украины – повод для нападения найдут и через 10, и через 50 лет.

Дмитрий Медведев запугивает украинцев

Существование Украины смертельно опасно украинцам. И я имею в виду никак не только нынешнее государство, бандеровский политический режим. Я говорю о любой, абсолютно любой Украине. Почему? Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь станет постоянным поводом к возобновлению военных действий, — написал он. Поделиться

Медведев называет Украину "раковым новообразованием", "искусственной страной" и заявляет, что Россия никогда не сочтет ее власть легитимной.

Вероятность новой стычки будет сохраняться неопределенно долго. Практически всегда. Более того, существует 100-процентная вероятность нового конфликта, которые бумажки о безопасности не подписывал Запад с марионеточным киевским режимом. Его не остановит ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление этой искусственной страны в НАТО. Это может произойти и через 10, и через 50 лет, добавил он. Поделиться

Он также верит, что украинцы, "как бы они сейчас и не желали смерти россиянам" и "как бы ни ненавидели российское руководство", однажды якобы выберут не вечно воевать и умирать, а жить в "большом общем государстве".

Медведев пытается запугать Британию возможным нападением РФ

Приспешник Путина утверждает, что Москва готова объявить Лондону войну, если британцы разместят в Украине военный контингент.

Медведев жалуется на то, что британский премьер Риши Сунак прибыл с официальным визитом в украинскую столицу для подписания "исторического соглашения в сфере безопасности".

Как отнеслась бы западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это произошло с мирными жителями нашего Белгорода? (по утверждениям пропаганды РФ – ред.), – цинично заявил экспрезидент РФ. Поделиться

Кроме того, он начал ругать британцев и называть их "наглыми" и "вечными врагами".