Соловьев и Медведев принимают непосредственное участие в русификации похищенных Россией детей

Основатель Save Ukraine Николай Кулеба в интервью online.ua рассказал, как Кремль русифицирует враждебной пропагандой похищенных детей. В частности, их отправляют на обучение и эскурсии в Москву.

Как РФ русифицирует похищенных украинских детей

По словам Николая Кулебы, в той тотальной вражеской пропаганде и в той промывке мозгов действительно случаи, которые просто шокируют. Случаи насилия, наказания детей, жестокого отношения к ним и даже убийства.

Девушкам предлагают и ребятам тоже ехать в Москву учиться. Остальные дети рассказывали, что их массово возили в Москву на несколько дней. В ходе этих экскурсий они принимали участие в различных мероприятиях, конференциях, где присутствовали российские политики-пропагандисты. Поделиться

Одна девочка рассказывала, что ездила в Москву на 4 дня. Жили они в Подмосковье, ранним утром просыпались, ехали на конференцию до позднего вечера, и среди многих политиков, приходивших им читать лекции, она вспомнила бывшего президента Медведева и пропагандиста Соловьева.

Представьте, что эти проникнутые просто враждебностью к Украине люди могут говорить украинским детям!, — рассказал Кулеба. Поделиться

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.

Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины. Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.

Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.