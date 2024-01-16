В Save Ukraine объяснили, зачем на самом деле РФ похищает украинских детей

Основатель Save Ukraine Николай Кулеба рассказал, что российские оккупанты похищают детей с оккупированных территорий Украины и для того, чтобы заработать на них деньги, в частности продавая органы.

Зачем на самом деле РФ похищает украинских детей

Кулеба сообщил, что уже сегодня можно видеть в социальных сетях, россияне открыто высказываются, и не только в социальных сетях, а даже по российскому телевидению политики говорят, что украинцы заслужили того, чтобы быть убитыми.

Поэтому на этом фоне я даже не сомневаюсь, что у России есть определенные организации, группы, которые делают бизнес, продавая органы. О переливании крови я не могу вам сказать. У нас нет подтвержденных фактов, — сообщил он.

Основатель Save Ukraine подчеркнул, что большинство преступлений можно будет узнать только после окончания войны.

После того, как я увидел, что происходило в Буче, в Ирпене, у меня нет даже никаких сомнений, что сегодня на оккупированных территориях наши военные, дети, наши семьи могут быть использованы для проведения любых исследований. И речь идет не только о крови, но и о органах и так далее. Для россиян это просто бизнес, — сказал он.

Кулеба привел пример российского политика Сергея Миронова, связанного с похищением детей.

Представьте себе, жена Миронова, в сущности, руководителя путинской партии, у которой он уже четвертый муж, а она у него там уже пятая жена, едет на Херсонщину и ворует детей. Они возьмут украинского ребенка из приюта, и сегодня в Москве этот украинский ребенок, имея уже гражданство России и другую фамилию, воспитывается в этой семье. Что это для этой семьи? Вот для меня это трофей. Просто он знаете, как оружие или кусок чего-то там забрал себе этого ребенка. Вот какая цель? Я не понимаю мотивацию этого человека, кроме этого, — сказал он. Поделиться

Николай Кулеба также сказал, что россияне просто "трефеят" детей.

Вот смотрите, у меня есть трофей, я выращиваю. Это ведь не с любовью, понимаете? Окей, спасаю, но кого? Как объект чего? Это не может быть мотивация по любви. Это мотивация по ненависти. Даже если он говорит "я спасаю от нацистов", это что? Потому что для меня усыновление ребенка — это акт любви. Для того, чтобы этого ребенка сделать счастливым в моей семье. Без каких-либо политических или иных подтекстов, добавил он. Поделиться