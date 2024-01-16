В Save Ukraine объяснили, зачем на самом деле РФ похищает украинских детей

Основатель Save Ukraine Николай Кулеба рассказал, что российские оккупанты похищают детей с оккупированных территорий Украины и для того, чтобы заработать на них деньги, в частности продавая органы.
Зачем на самом деле РФ похищает украинских детей
Кулеба сообщил, что уже сегодня можно видеть в социальных сетях, россияне открыто высказываются, и не только в социальных сетях, а даже по российскому телевидению политики говорят, что украинцы заслужили того, чтобы быть убитыми.
Поэтому на этом фоне я даже не сомневаюсь, что у России есть определенные организации, группы, которые делают бизнес, продавая органы. О переливании крови я не могу вам сказать. У нас нет подтвержденных фактов, — сообщил он.
Основатель Save Ukraine подчеркнул, что большинство преступлений можно будет узнать только после окончания войны.
После того, как я увидел, что происходило в Буче, в Ирпене, у меня нет даже никаких сомнений, что сегодня на оккупированных территориях наши военные, дети, наши семьи могут быть использованы для проведения любых исследований. И речь идет не только о крови, но и о органах и так далее. Для россиян это просто бизнес, — сказал он.
Кулеба привел пример российского политика Сергея Миронова, связанного с похищением детей.
Николай Кулеба также сказал, что россияне просто "трефеят" детей.
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