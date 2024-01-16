У Save Ukraine пояснили, навіщо насправді РФ викрадає українських дітей

Засновник Save Ukraine Микола Кулеба розповів, що російські окупанти викрадають дітей з окупованих територій України і для того, щоб заробити на них гроші, зокрема продаючи органи.
Навіщо насправді РФ викрадає українських дітей
Кулеба повідомив, що вже сьогодні можна бачити в соціальних мережах, росіяни відкрито висловлюються, і не тільки в соціальних мережах, а навіть по російському телебаченні, політики розповідають, що українці заслужили того, щоб бути вбитими.
Засновник Save Ukraine підкреслив, що про більшість злочинів можна буде дізнатися лише після закінчення війни.
Кулеба привів приклад російського політика Сергія Миронова, який пов’язан з викраденням дітей.
Микола Кулеба також сказав, що росіяни просто “трофеять” дітей.
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