У Save Ukraine пояснили, навіщо насправді РФ викрадає українських дітей

Засновник Save Ukraine Микола Кулеба розповів, що російські окупанти викрадають дітей з окупованих територій України і для того, щоб заробити на них гроші, зокрема продаючи органи.

Навіщо насправді РФ викрадає українських дітей

Кулеба повідомив, що вже сьогодні можна бачити в соціальних мережах, росіяни відкрито висловлюються, і не тільки в соціальних мережах, а навіть по російському телебаченні, політики розповідають, що українці заслужили того, щоб бути вбитими.

Тому на цьому тлі я навіть не сумніваюся, що в Росії є певні організації, групи, які роблять бізнес, продаючи органи. Про переливання крові я не можу вам сказати. У нас немає підтверджених фактів, — повідомив він. Поширити

Засновник Save Ukraine підкреслив, що про більшість злочинів можна буде дізнатися лише після закінчення війни.

Після того, як я побачив, що відбувалося в Бучі, в Ірпені, у мене немає навіть жодних сумнівів, що сьогодні на окупованих територіях наші військові, діти, наші сім'ї, можуть бути використані для проведення будь-яких досліджень. І йдеться не лише про кров, але й органи і так далі. Для росіян це просто бізнес, — сказав він. Поширити

Кулеба привів приклад російського політика Сергія Миронова, який пов’язан з викраденням дітей.

Уявіть собі, дружина Миронова, по суті, керівника путінської партії, в якої він уже четвертий чоловік, а вона в нього там уже п'ята дружина, їде на Херсонщину і краде дітей. Вони візьмуть українську дитину із сиротинця, і сьогодні в Москві ця дитина українська, маючи вже громадянство Росії й інше прізвище, виховується в цій сім'ї. Що це для цієї сім'ї? От для мене це трофей. Просто він, знаєте, як зброю чи шматок чогось там забрав собі цю дитину. От яка мета? Я не розумію мотивацію цієї людини, окрім цієї, — сказав він. Поширити

Микола Кулеба також сказав, що росіяни просто “трофеять” дітей.

От дивіться, в мене є трофей, я вирощую. Це ж не з любов'ю, розумієте? Окей, рятую, але кого? Як об'єкт чого? Це не може бути мотивація з любові. Це мотивація з ненависті. Навіть якщо він говорить “я рятую від нацистів”, це що? Бо для мене усиновлення дитини — це акт любові. Для того, щоб цю дитину зробити щасливою в моїй родині. Без якихось політичних чи інших підтекстів, — додав він. Поширити