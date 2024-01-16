Соловйов та Медведєв беруть особисту участь у русифікації викрадених Росією дітей

Засновник Save Ukraine Микола Кулеба в інтервʼю online.ua розповів, як Кремль русифікує ворожою пропагандою викрадених українських дітей. Зокрема їх відправляють на навчання та ескурсії до Москви.

Як РФ русифікує викрадених українських дітей

За словами Миколи Кулеби, у тій тотальній ворожій пропаганді і в тому промиванні мізків є дійсно випадки, які просто шокують. Випадки насильства, покарання дітей, жорстокого ставлення до них і навіть вбивства.

Дівчатам пропонують і хлопцям також їхати до Москви вчитися. Інші діти розповідали, що їх масово возили до Москви на декілька днів. Під час цих екскурсій вони брали участь у різних заходах, конференціях, де були присутні російські політики-пропагандисти. Поширити

Одна дівчинка розповідала, що їздила в Москву на 4 дні. Жили вони в Підмосков'ї, рано-вранці прокидалися, їхали на конференцію до пізнього вечора, і серед багатьох політиків, які приходили їм читати лекції, вона згадала колишнього президента Мєдвєдєва і пропагандиста Соловйова.

Уявіть собі, що ці просякнуті просто ворожістю до України люди можуть говорити українським дітям!, — розповів Кулеба. Поширити

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Важливо розуміти, за понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.

Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України. Однак це не евакуація, як стверджують росіяни, а масове викрадення неповнолітніх громадян України.

Проєкт документує свідчення дітей про воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу.