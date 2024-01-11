Медведев снова пугает Украину ядерным оружием

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова вернулся к теме использования ядерного оружия на войне страны-агрессора с Украиной. Он заявил, что в Москве могут пойти на такой шаг, если Киев станет бить западными ракетами большой дальности по пусковым установкам на территории России.

Медведев шантажирует Украину "ядеркой"

Дмитрий Медведев вспомнил свою любимую тему – ядерный шантаж Украины.

Об этом заместитель председателя Совбеза РФ написал в своем Telegram-канале.

Медведев предостерег Вооруженные силы Украины от атак по территории РФ западным оружием, сославшись на ядерную доктрину.

По словам Медведева, удары по военным объектам на территории России нельзя оправдать тем, что Украина пытается защитить своих граждан и инфраструктуру.

Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства, – заявил он. Поделиться

Медведев предлагает сажать украинцев за приготовление новогодних салатов

В частности, Медведев, у которого, очевидно, очередное обострение, предлагает лишать граждан Украины свободы сроком до 7 лет за подготовку к приготовлению или распространению таких известных новогодних салатов как "селедка под шубой" и "оливье".

Приготовление или подготовка к приготовлению "салата оливье" или "салату сельдь под шубой", а также распространение рецепта указанных салатов среди неопределенного круга лиц, так же как их включение в меню предприятий общественного питания, - наказывается лишением свободы на срок от трех до трех семи лет или штрафом в размере одного миллиона гривен с изъятием предметов преступления, – заявляет замглавы Совбеза РФ. Поделиться

Он также предлагает тюремное заключение на срок от 7 до 17 лет, совершивших повторное преступление.

Аналогичное наказание следует ввести для тех, кто готовил новогодние салаты "с использованием служебного положения", считает действующий замглавы Совбеза РФ.