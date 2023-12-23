По мнению заместителя руководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, украинские власти должны ввести уголовную ответственность за подготовку к приготовлению или распространение рецептов известных новогодних салатов.
Медведев предлагает сажать украинцев за приготовление новогодних салатов
В частности, Медведев, у которого, очевидно, очередное обострение, предлагает лишать граждан Украины свободы сроком до 7 лет за подготовку к приготовлению или распространению таких известных новогодних салатов как "селедка под шубой" и "оливье".
Он также предлагает тюремное заключение на срок от 7 до 17 лет, совершивших повторное "преступление".
Аналогичное наказание следует ввести для тех, кто готовил новогодние салаты "с использованием служебного положения", считает действующий замглавы Совбеза РФ.
Кого Медведев предлагает наказывать хуже всего
"Двечное" Медведев рассматривает для тех, кто ест "оливье" с "шубой" в государственные праздники Украины, и запивает их крымскими, кавказскими винами, или "русской водкой".
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