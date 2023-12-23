По мнению заместителя руководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, украинские власти должны ввести уголовную ответственность за подготовку к приготовлению или распространение рецептов известных новогодних салатов.

Медведев предлагает сажать украинцев за приготовление новогодних салатов

В частности, Медведев, у которого, очевидно, очередное обострение, предлагает лишать граждан Украины свободы сроком до 7 лет за подготовку к приготовлению или распространению таких известных новогодних салатов как "селедка под шубой" и "оливье".

Приготовление или подготовка к приготовлению "салата оливье" или "салату сельдь под шубой", а также распространение рецепта указанных салатов среди неопределенного круга лиц, так же как их включение в меню предприятий общественного питания, - наказывается лишением свободы на срок от трех до трех семи лет или штрафом в размере одного миллиона гривен с изъятием предметов преступления, – заявляет замглавы Совбеза РФ. Поделиться

Он также предлагает тюремное заключение на срок от 7 до 17 лет, совершивших повторное "преступление".

Аналогичное наказание следует ввести для тех, кто готовил новогодние салаты "с использованием служебного положения", считает действующий замглавы Совбеза РФ.

Кого Медведев предлагает наказывать хуже всего

"Двечное" Медведев рассматривает для тех, кто ест "оливье" с "шубой" в государственные праздники Украины, и запивает их крымскими, кавказскими винами, или "русской водкой".