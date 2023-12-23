На думку заступника керівника Радбезу РФ Дмитра Медведєва, українська влада має ввести кримінальну відповідальність за підготовку до приготування, або поширення рецептів відомих новорічних салатів.

Медведєв пропонує саджати українців за приготування новорічних салатів

Зокрема, Медведєв, в якого, вочевидь, чергове загострення, пропонує позбавляти громадян України волі терміном до 7 років за підготовку до приготування або поширення таких відомих новорічних салатів як "оселедець під шубою" та "олів'є".

Приготування або підготовка до приготування "салату олів'є" або "салату оселедець під шубою", а також поширення рецепта зазначених салатів серед невизначеного кола осіб, так само як їх включення до меню підприємств громадського харчування, - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років або штрафом у розмірі одного мільйона гривень з вилученням предметів злочину, - заявляє заступник глави Радбезу РФ. Поширити

Він також пропонує тюремне ув’язнення на термін від 7 до 17 років, які вчинили повторний “злочин”.

Аналогічне покарання варто ввести для тих, хто готував новорічні салати "з використанням службового становища", вважає чинний заступник голови Радбезу РФ.

Кого Медведєв пропонує карати найгірше

"Довічне" Медведєв розглядає для тих, хто їсть "олів'є" з "шубою" у державні свята України, і запиває їх кримськими, кавказькими винами, або ж "російською горілкою".