На думку заступника керівника Радбезу РФ Дмитра Медведєва, українська влада має ввести кримінальну відповідальність за підготовку до приготування, або поширення рецептів відомих новорічних салатів.
Медведєв пропонує саджати українців за приготування новорічних салатів
Зокрема, Медведєв, в якого, вочевидь, чергове загострення, пропонує позбавляти громадян України волі терміном до 7 років за підготовку до приготування або поширення таких відомих новорічних салатів як "оселедець під шубою" та "олів'є".
Він також пропонує тюремне ув’язнення на термін від 7 до 17 років, які вчинили повторний “злочин”.
Аналогічне покарання варто ввести для тих, хто готував новорічні салати "з використанням службового становища", вважає чинний заступник голови Радбезу РФ.
Кого Медведєв пропонує карати найгірше
"Довічне" Медведєв розглядає для тих, хто їсть "олів'є" з "шубою" у державні свята України, і запиває їх кримськими, кавказькими винами, або ж "російською горілкою".
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