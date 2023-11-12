Медведєв заперечує існування України та марить про Львів у НАТО

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пропонує прийняти у НАТО від України тільки Львів і запросити до Альянсу Ізраїль, Палестину та Афганістан.
Нова порція маячні від Медведєва
Дмитро Медведєв примудрився пов'язати війну Ізраїлю та ХАМАС, пропалестинські мітинги в Європі та вступ України до НАТО.
Цю гримучу суміш він приправив кремлівськими тезами про нібито відсутність України, українців та української мови.
Згадавши про пропалестинські мітинги на вулицях європейських міст, Медведєв примудрився прив'язати до них перспективи вступу України до НАТО, а також раптово дійшов висновку, що Захід "визнав" окупацію та анексію Росією українських Криму, Донецької та Луганської областей.
Далі ж російський точиновник дійшов до ще більш несподіваних "висновків": заявив про те, що жодної України не існує, а президент Володимир Зеленський нібито є узурпатором.
Медведєв "залишив" Україні місто Львів, яке він незмінно іменує на польський манер, намагаючись наголосити, що захід України нібито має належати Польщі.
Медведєв придумав нові погрози
Медведєв засмутився, що голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман закликала уряд Німеччини негайно поставити Україні далекобійні ракети Taurus і вважає, що Україна має право атакувати цілі на території РФ.
Медведєв знову погрожує Заходу. Він лякає США "новим терактом у стилі 11/09/2001, але з атомною чи біологічною складовою" і навіть ядерним ударом.
Чергова істерика Медведєва відбулася у його Telegram-каналі 10 вересня. Російський політик поскаржився на нібито "хамство і огидну самозакоханість західних країн".