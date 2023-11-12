Медведєв заперечує існування України та марить про Львів у НАТО

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пропонує прийняти у НАТО від України тільки Львів і запросити до Альянсу Ізраїль, Палестину та Афганістан.

Нова порція маячні від Медведєва

Дмитро Медведєв примудрився пов'язати війну Ізраїлю та ХАМАС, пропалестинські мітинги в Європі та вступ України до НАТО.

Цю гримучу суміш він приправив кремлівськими тезами про нібито відсутність України, українців та української мови.

Згадавши про пропалестинські мітинги на вулицях європейських міст, Медведєв примудрився прив'язати до них перспективи вступу України до НАТО, а також раптово дійшов висновку, що Захід "визнав" окупацію та анексію Росією українських Криму, Донецької та Луганської областей.

Європа вирує. На вулицях сотні тисяч людей протестують проти цинічної західної підтримки насильства в Газі. Під сурдинку великої близькосхідної крові деякі чинні та колишні чиновники НАТО акуратно закидають нові ідейки по Україні. Мовляв, треба її прийняти до Альянсу, але без Криму та Донбасу. Отже, ці території вже точно не Україна в їхньому розумінні, – написав заступник голови Ради безпеки РФ. Поширити

Далі ж російський точиновник дійшов до ще більш несподіваних "висновків": заявив про те, що жодної України не існує, а президент Володимир Зеленський нібито є узурпатором.

Важливо йти далі. Треба визнати, що і Одеса, і Миколаїв, і Київ, і практично все інше – ніяка не Україна. Після цього лише три кроки до визнання очевидного: Зеленський, який не йде на вибори, – не президент, а узурпатор . Українська мова – НЕ мова, а суржик. Україна – НЕ країна, а штучно зібрані території, – дав Медведєв країнам НАТО "пораду", якої у нього ніхто не просив. Поширити

Медведєв "залишив" Україні місто Львів, яке він незмінно іменує на польський манер, намагаючись наголосити, що захід України нібито має належати Польщі.

А що ж тоді приймати у НАТО, запитаєте ви. Ну, можна прийняти місто Лемберг з околицями (поки що Львівську область), якщо там дуже наполягатимуть. Або взагалі замахнутися на більше, розширивши в черговий раз критерії членства в Альянсі. Взяти і запросити туди Ізраїль разом з Палестиною, перетворивши вічних ворогів на союзників. І на додачу до них Афганістан. Даремно хіба натовці там сиділи двадцять років поспіль.Ось тоді-то на Близькому Сході запанує освічена демократія на англосаксонський манер. І настане повне щастя, – блиснув "інтелектом" представник правлячої верхівки РФ. Поширити

Медведєв придумав нові погрози

Медведєв засмутився, що голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман закликала уряд Німеччини негайно поставити Україні далекобійні ракети Taurus і вважає, що Україна має право атакувати цілі на території РФ.

Ну в такому разі й удари по німецьких заводах, де ці ракети роблять, будуть повністю відповідати міжнародному праву.Все-таки ці недоумки активно штовхають нас до третьої світової, – видав експрезидент. Поширити

Медведєв знову погрожує Заходу. Він лякає США "новим терактом у стилі 11/09/2001, але з атомною чи біологічною складовою" і навіть ядерним ударом.

Чергова істерика Медведєва відбулася у його Telegram-каналі 10 вересня. Російський політик поскаржився на нібито "хамство і огидну самозакоханість західних країн".