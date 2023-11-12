Медведев отрицает существование Украины и бредит о Львове в НАТО

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предлагает принять в НАТО от Украины только Львов и пригласить в Альянс Израиль, Палестину и Афганистан.
Новая порция бреда от Медведева
Дмитрий Медведев умудрился связать войну Израиля и ХАМАС, пропалестинские митинги в Европе и вступление Украины в НАТО.
Эту гремучую смесь он приправил кремлевскими тезисами о якобы отсутствии Украины, украинцев и украинского языка.
Вспомнив о пропалестинских митингах на улицах европейских городов, Медведев умудрился привязать к ним перспективы вступления Украины в НАТО, а также внезапно пришел к выводу, что Запад признал оккупацию и аннексию Россией украинских Крыма, Донецкой и Луганской областей.
Далее российский точиновник дошел до еще более неожиданных "выводов": заявил о том, что никакой Украины не существует, а президент Владимир Зеленский якобы является узурпатором.
Медведев "оставил" Украине город Львов, который он неизменно именует на польский манер, пытаясь подчеркнуть, что запад Украины якобы должен принадлежать Польше.
Медведев придумал новые угрозы
Медведев расстроился, что глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман призвала правительство Германии немедленно поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus и считает, что Украина имеет право атаковать цели на территории РФ.
Медведев снова угрожает Западу. Он пугает США "новым терактом в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей" и даже ядерным ударом.
Очередная истерика Медведева прошла в его Telegram-канале 10 сентября. Российский политик пожаловался на якобы "хамство и отвратительную самовлюбленность западных стран".