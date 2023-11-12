Медведев отрицает существование Украины и бредит о Львове в НАТО

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предлагает принять в НАТО от Украины только Львов и пригласить в Альянс Израиль, Палестину и Афганистан.

Новая порция бреда от Медведева

Дмитрий Медведев умудрился связать войну Израиля и ХАМАС, пропалестинские митинги в Европе и вступление Украины в НАТО.

Эту гремучую смесь он приправил кремлевскими тезисами о якобы отсутствии Украины, украинцев и украинского языка.

Вспомнив о пропалестинских митингах на улицах европейских городов, Медведев умудрился привязать к ним перспективы вступления Украины в НАТО, а также внезапно пришел к выводу, что Запад признал оккупацию и аннексию Россией украинских Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Европа бушует. На улицах сотни тысяч людей протестуют против западной циничной поддержки насилия в Газе. Под сурдинку большой ближневосточной крови некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно забрасывают новые идеи по Украине. Мол, нужно ее принять в Альянс, но без Крыма и Донбасса. Следовательно, эти территории уж точно не Украина в их понимании, – написал заместитель председателя Совета безопасности РФ. Поделиться

Далее российский точиновник дошел до еще более неожиданных "выводов": заявил о том, что никакой Украины не существует, а президент Владимир Зеленский якобы является узурпатором.

Важно идти дальше. Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически все остальное – никакая Украина. После этого лишь три шага к признанию очевидного: не идущий на выборы Зеленский – не президент, а узурпатор. Украинский язык – не язык, а суржик. Украина – не страна, а искусственно собранные территории, – дал Медведев странам НАТО "совет", которого у него никто не просил. Поделиться

Медведев "оставил" Украине город Львов, который он неизменно именует на польский манер, пытаясь подчеркнуть, что запад Украины якобы должен принадлежать Польше.

А что тогда принимать в НАТО, спросите вы. Ну, можно принять город Лемберг с окрестностями (пока Львовскую область), если там будут очень настаивать. Или вообще замахнуться на большее, в очередной раз расширив критерии членства в Альянсе. Взять и пригласить туда Израиль вместе с Палестиной, превратив вечных врагов в союзников. И вдобавок к ним Афганистан. Напрасно разве натовцы там сидели двадцать лет подряд. Вот тогда-то на Ближнем Востоке воцарится образованная демократия на англосаксонский манер. И наступит полное счастье, – блеснул "интеллектом" представитель правящей верхушки РФ. Поделиться

Медведев придумал новые угрозы

Медведев расстроился, что глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман призвала правительство Германии немедленно поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus и считает, что Украина имеет право атаковать цели на территории РФ.

Ну, в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву. Поделиться

Медведев снова угрожает Западу. Он пугает США "новым терактом в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей" и даже ядерным ударом.

Очередная истерика Медведева прошла в его Telegram-канале 10 сентября. Российский политик пожаловался на якобы "хамство и отвратительную самовлюбленность западных стран".