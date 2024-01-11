Медведєв знову лякає Україну ядерною зброєю

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв знову повернувся до теми використання ядерної зброї на війні країни-агресорки з Україною. Він заявив, що в Москві можуть піти на такий крок, якщо Київ почне бити західними ракетами великої дальності по пускових установках на території Росії.

Медведєв шантажує Україну “ядеркою”

Дмитро Медведєв згадав про свою улюблену тему – ядерний шантаж України.

Про це заступник голови Ради безпеки РФ написав у своєму Telegram-каналі.

Медведєв застеріг Збройні сили України від атак по території РФ західною зброєю, пославшись на ядерну доктрину.

За словами Медведєва, удари по військових об'єктах на території Росії не можна виправдати тим, що Україна намагається захистити своїх мешканців та інфраструктуру.

Це ніяке не право на самооборону, а пряму і очевидну підставу для використання нами ядерної зброї проти такої держави, – заявив він. Поширити

Медведєв пропонує саджати українців за приготування новорічних салатів

Зокрема, Медведєв, в якого, вочевидь, чергове загострення, пропонує позбавляти громадян України волі терміном до 7 років за підготовку до приготування або поширення таких відомих новорічних салатів як "оселедець під шубою" та "олів'є".

Приготування або підготовка до приготування "салату олів'є" або "салату оселедець під шубою", а також поширення рецепта зазначених салатів серед невизначеного кола осіб, так само як їх включення до меню підприємств громадського харчування, - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років або штрафом у розмірі одного мільйона гривень з вилученням предметів злочину, - заявляє заступник глави Радбезу РФ. Поширити

Він також пропонує тюремне ув’язнення на термін від 7 до 17 років, які вчинили повторний “злочин”.

Аналогічне покарання варто ввести для тих, хто готував новорічні салати "з використанням службового становища", вважає чинний заступник голови Радбезу РФ.