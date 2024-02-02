Медведєв перелякався через масштабні навчання НАТО "Steadfast Defender 2024"

Скандальний заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв почав істерику через наймасштабніші навчання НАТО протягом багатьох років і назвав їх “спробою залякати Росію”.
Чому Медведєва лякають масштабні навчання НАТО
Зокрема, заступник глави Радбезу РФ цинічно заявив, що частина масштабних навчань НАТО проходитиме "в найзапекліших русофобських і найбільш огидних" Росії державах, зокрема, Польщі, Латвії, Литві, Естонії.
Його також нібито обурює, що військові навчання НАТО проходитимуть у безпосередній близькості до кордонів із РФ.
За його словами, навчання нібито є демонстрацією погроз у бік Росії.
Крім того, Медведєв прийшов до висновку, що навчання такого рівня свідчать про те, що країни НАТО "реально чогось побоюються".
Що відомо про масштабні навчання НАТО
Навчання Steadfast Defender 2024 проходять з 24 січня 2024 року до кінця травня. У них беруть участь близько 90 тис військовослужбовців 31 країни-союзника, а також партнер НАТО Швеція. Також задіяли:
більше 50 Військово-Морських сил, включаючи авіаносці, фрегати, корвети і есмінці.
більше 80 повітряних платформ, включаючи F35, FA18, Harriers, F15, вертольоти і безпілотні літальні апарати.
більше 1 тис 100 бойових машин, включаючи 166 танків, 533 бойові машини піхоти і 417 бронетранспортерів.
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