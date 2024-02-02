Медведєв перелякався через масштабні навчання НАТО "Steadfast Defender 2024"

Скандальний заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв почав істерику через наймасштабніші навчання НАТО протягом багатьох років і назвав їх “спробою залякати Росію”.

Чому Медведєва лякають масштабні навчання НАТО

Зокрема, заступник глави Радбезу РФ цинічно заявив, що частина масштабних навчань НАТО проходитиме "в найзапекліших русофобських і найбільш огидних" Росії державах, зокрема, Польщі, Латвії, Литві, Естонії.

Його також нібито обурює, що військові навчання НАТО проходитимуть у безпосередній близькості до кордонів із РФ.

За його словами, навчання нібито є демонстрацією погроз у бік Росії.

Крім того, Медведєв прийшов до висновку, що навчання такого рівня свідчать про те, що країни НАТО "реально чогось побоюються".

Ми не збираємося нападати на жодну країну цього блоку. Це розуміють всі розумні люди на Заході. Але якщо вони заграються і зазіхнуть на цілісність нашої країни, миттєво отримають адекватну відповідь. Це означатиме тільки одне-велику війну, від якої НАТО вже не відкрутиться. Те ж саме трапиться, якщо яка-небудь країна НАТО почне надавати свої аеродроми бандерівцям або розквартирує свої війська у неонацистів. Вони, безумовно, стануть законною метою для наших Збройних сил і будуть безжально знищені як вороги, - заявляє Медведєв. Поширити

Що відомо про масштабні навчання НАТО

Навчання Steadfast Defender 2024 проходять з 24 січня 2024 року до кінця травня. У них беруть участь близько 90 тис військовослужбовців 31 країни-союзника, а також партнер НАТО Швеція. Також задіяли: