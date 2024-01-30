Три країни НАТО спростили пересування військ на східному фланзі

Німеччина, Нідерланди та Польща підписали угоду про спрощення процедур щодо пересування військових на східному фланзі НАТО.
Чим важлива угода щодо спрощення пересування військових НАТО на східному фланзі Альянсу
Зазначається, що угода передбачає скорочення бюрократичної тяганини, яка перешкоджає оперативному пересуванню військових НАТО територією на східному фланзі.
Після злочинного вторгнення армії РФ в Україні європейські країни-члени НАТО почали прискорювати підготовку до захисту на випадок загрози війни із Росією.
У разі війни із Росією, США та інші партнери по Альянсу відправлять через порти Північного моря, територією Німеччини та Польщі великі військові підкріплення на східний фронт.
Наразі країни НАТО проводять наймасштабніші військові навчання з часів завершення “Холодної війни” "Стійкий захисник-2024", у яких беруть участь близько 90 тис військових Альянсу.
Виступаючи на заході в Європейському оборонному агентстві ЄС у Брюсселі, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що вкрай важливо створити умови, які дають змогу швидко розгорнути військові сили до того, як виникне будь-який можливий конфлікт.
Що відомо про бюрократичні перешкоди у логістиці військових НАТО
НАТО попередило своїх членів, що занадто велика бюрократична тяганина перешкоджає пересуванню військ Європою, і ця проблема може призвести до серйозних затримок у разі початку конфлікту з Росією.
Силам НАТО, як і раніше, необхідно дотримуватися безлічі різних правил, починаючи від попереднього повідомлення, необхідного для відправки боєприпасів, і закінчуючи допустимою довжиною військових конвоїв.
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