Три страны НАТО упростили передвижение войск на восточном фланге

Германия, Нидерланды и Польша подписали соглашение об упрощении процедур по передвижению военных на восточном фланге НАТО.

Чем важно соглашение об упрощении передвижения военных НАТО на восточном фланге Альянса

Отмечается, что соглашение предусматривает сокращение бюрократических проволочек, препятствующих оперативному передвижению военных НАТО по территории на восточном фланге.

После преступного вторжения армии РФ в Украину европейские страны-члены НАТО начали ускорять подготовку к защите на случай угрозы войны с Россией.

В случае войны с Россией, США и другие партнеры по Альянсу отправят через порты Северного моря, территории Германии и Польши большие военные подкрепления на восточный фронт.

В настоящее время страны НАТО проводят самые масштабные военные учения со времени завершения "Холодной войны" "Устойчивый защитник-2024", в которых принимают участие около 90 тыс. военных Альянса.

Выступая на мероприятии в Европейском оборонном агентстве ЕС в Брюсселе, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что крайне важно создать условия, позволяющие быстро развернуть военные силы до того, как возникнет любой возможный конфликт.

География такова, какая она есть. Это означает, что вы должны быть в состоянии быстро перемещаться из Нидерландов через Германию в Польшу, - отметила глава Минобороны Нидерландов. Поделиться

Что известно о бюрократических препятствиях в логистике военных НАТО

НАТО предупредило своих членов, что слишком большая бюрократическая волокита препятствует передвижению войск по Европе, и эта проблема может привести к серьезным задержкам в случае начала конфликта с Россией.

У нас заканчивается время. То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны, - отметил в конце прошлого года журналистам Reuters руководитель логистического командования НАТО генерал-лейтенант Александр Соллфранк Поделиться

Силам НАТО по-прежнему необходимо соблюдать множество различных правил, начиная от предыдущего сообщения, необходимого для отправки боеприпасов, и заканчивая допустимой длиной военных конвоев.