Украине нужно предоставить приглашение в НАТО на июльском саммите — Расмуссен

Приглашение Украины в Североатлантический альянс на саммите в Вашингтоне в июле этого года может лишить российского диктатора Владимира Путина стимула продолжать войну.

Экс-генсек НАТО Расмуссен выступает за скорейшее вступление Украины в Альянс

Приглашение к вступлению в НАТО для Украины на июльском саммите могло бы изменить ход российско-украинской войны.

Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на совместном с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком брифинге в Киеве по официальному запуску Международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции, которая должна способствовать этому процессу.

Я не скрою: по моему мнению, приглашение в Альянс должно быть предоставлено Украине уже на саммите НАТО в июле. Я знаю: это будет противоречивым и беспрецедентным решением, если мы пригласим в НАТО страну, которая уже находится в состоянии войны, – сказал Расмуссен. Поделиться

Он отметил, что скептики наведут контраргумент о том, что «пока будет продолжаться война, НАТО не может предоставить приглашение Украине», но это, по его мнению, очень опасно, потому что будет усиливать намерение Путина продолжать войну.

Это де-факто дает Путину право вето и, очевидно, это неприемлемо. Вот почему я считаю, что мы должны предоставить приглашение и продемонстрировать, что мы искренни, когда говорим, что Украина присоединится к Альянсу, и скажет Путину: тебе этого не предотвратить, мы не позволим тебе победить в этой войне, Украина является неотъемлемой частью НАТО, – объяснил экс-генсек Альянса. Поделиться

Кроме того, Расмуссен отметил, что Запад не может позволить достичь Путину хоть какого-нибудь успеха в Украине, потому что это будет сигнал остальному миру.

Если Путин может забрать Крым, то я могу забрать Тайвань. Это факт, – аргументировал он. Поделиться

Также бывший генсек НАТО добавил, что международная рабочая группа займется тем, как использовать приглашение Украины для остановки войны.

Чтобы мы могли сказать: приглашение прокладывает путь к миру, – добавил Расмуссен. Поделиться

В Киеве представили Международную рабочую группу по евроатлантической интеграции Украины

30 января руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен представили Международную рабочую группу по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, которая должна способствовать движению нашего государства в Альянс.

Президент Владимир Зеленский в выступлении перед дипломатами 22 декабря заявил, что эффективная подготовка к Вашингтонскому саммиту – это одна из ключевых целей 2024 года.