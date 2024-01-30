Украине нужно предоставить приглашение в НАТО на июльском саммите — Расмуссен

Приглашение Украины в Североатлантический альянс на саммите в Вашингтоне в июле этого года может лишить российского диктатора Владимира Путина стимула продолжать войну.
Экс-генсек НАТО Расмуссен выступает за скорейшее вступление Украины в Альянс
Приглашение к вступлению в НАТО для Украины на июльском саммите могло бы изменить ход российско-украинской войны.
Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на совместном с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком брифинге в Киеве по официальному запуску Международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции, которая должна способствовать этому процессу.
Он отметил, что скептики наведут контраргумент о том, что «пока будет продолжаться война, НАТО не может предоставить приглашение Украине», но это, по его мнению, очень опасно, потому что будет усиливать намерение Путина продолжать войну.
Кроме того, Расмуссен отметил, что Запад не может позволить достичь Путину хоть какого-нибудь успеха в Украине, потому что это будет сигнал остальному миру.
Также бывший генсек НАТО добавил, что международная рабочая группа займется тем, как использовать приглашение Украины для остановки войны.
В Киеве представили Международную рабочую группу по евроатлантической интеграции Украины
30 января руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен представили Международную рабочую группу по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, которая должна способствовать движению нашего государства в Альянс.
Президент Владимир Зеленский в выступлении перед дипломатами 22 декабря заявил, что эффективная подготовка к Вашингтонскому саммиту – это одна из ключевых целей 2024 года.
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