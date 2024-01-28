Йенс Столтенберг считает, что помощь Украине со стороны США – это мощный сигнал авторитарным режимам по всему миру. Генсек Альянса также подчеркнул, что американская поддержка Киева на определенном этапе должна принять вид приглашения в Альянс.
Столтенберг сделал красноречивое заявление о вступлении Украины в НАТО
Генсек НАТО заявил, что каждая нация имеет право выбирать, по какому пути двигаться. Этот выбор не должен зависеть от амбиций и угроз агрессивных соседей.
Столтенберг вспомнил, что в свое время вступление его родной Норвегии, тоже граничащей с Россией, в Альянс было названо Советским Союзом провокацией.
Во всем, что не нравится диктатурам, они видят заговор против себя. Хотя это только право каждой страны выбирать свой путь развития.
Генсек подчеркнул, что Украина, как и Норвегия, Швеция, Финляндия, вправе быть членом НАТО.
Он подчеркнул, что важно не дать Путину победить в Украине. Если это произойдет, это будет толчком к агрессии других авторитарных режимов.
Что известно о вероятности завершения войны в Украине в 2025 году
По его словам, в Альянсе готовятся к длительной войне с многочисленными ограниченными контрнаступлениями с обеих сторон, взятием под контроль и утратой тех или иных территорий.
Он отметил, что НАТО необходимо, чтобы Украина выстояла, Республика Молдова пришла в Европу, а Грузия пришла в евроатлантическое сообщество.
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