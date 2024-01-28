Йенс Столтенберг считает, что помощь Украине со стороны США – это мощный сигнал авторитарным режимам по всему миру. Генсек Альянса также подчеркнул, что американская поддержка Киева на определенном этапе должна принять вид приглашения в Альянс.

Столтенберг сделал красноречивое заявление о вступлении Украины в НАТО

Генсек НАТО заявил, что каждая нация имеет право выбирать, по какому пути двигаться. Этот выбор не должен зависеть от амбиций и угроз агрессивных соседей.

Столтенберг вспомнил, что в свое время вступление его родной Норвегии, тоже граничащей с Россией, в Альянс было названо Советским Союзом провокацией.

Во всем, что не нравится диктатурам, они видят заговор против себя. Хотя это только право каждой страны выбирать свой путь развития.

Генсек подчеркнул, что Украина, как и Норвегия, Швеция, Финляндия, вправе быть членом НАТО.

Он подчеркнул, что важно не дать Путину победить в Украине. Если это произойдет, это будет толчком к агрессии других авторитарных режимов.

Поэтому это хорошее дело для нас, для США, поддержать Украину, а также на определенном этапе пригласить их стать полноценным членом Альянса, – подчеркнул генсек. Поделиться

Что известно о вероятности завершения войны в Украине в 2025 году

Мой призыв – готовиться к долгой войне, она будет продолжаться. Это не произойдет в 2024 году, вероятно не в 2025 году. Мы нигде не видим военного потенциала, чтобы иметь возможность одержать решающую победу тем или иным способом, – отметил Джоане. Поделиться

По его словам, в Альянсе готовятся к длительной войне с многочисленными ограниченными контрнаступлениями с обеих сторон, взятием под контроль и утратой тех или иных территорий.

Украинцам при нашей поддержке удалось вернуть 50% территории, поначалу оккупированной россиянами. Это не мелочь. Мы ни при каких условиях не видим условий и не сможем принять, чтобы Россия вернулась к границе Румынии, подчеркнул высокопоставленный чиновник НАТО. Поделиться

Он отметил, что НАТО необходимо, чтобы Украина выстояла, Республика Молдова пришла в Европу, а Грузия пришла в евроатлантическое сообщество.