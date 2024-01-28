Столтенберг зробив красномовну заяву про вступ України у НАТО
Категорія
Світ
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Столтенберг зробив красномовну заяву про вступ України у НАТО

нато
Джерело:  Fox News

Єнс Столтенберг вважає, що допомога Україні з боку США – це потужний сигнал авторитарним режимам у всьому світі. Генсек Альянсу також наголосив, що американська підтримка Києва на певному етапі має набрати вигляду запрошення до Альянсу.

Столтенберг зробив красномовну заяву про вступ України у НАТО

Генсек НАТО заявив, що кожна нація має право обирати, яким шляхом рухатися. Цей вибір не повинен залежати від амбіцій і погроз агресивних сусідів.

Столтенберг пригадав, що у свій час вступ його рідної Норвегії, яка теж межує з Росією, до Альянсу був названий Радянським Союзом провокацією.

В усьому, що не подобається диктатурам, вони бачать змову проти самих себе. Хоча це лише право кожної країни обирати свій шлях розвитку.

Генсек підкреслив, що Україна, як і Норвегія, Швеція, Фінляндія, має право бути членом НАТО.

Він наголосив, що важливо не дати Путіну перемогти в Україні. Якщо це станеться, це буде поштовхом до агресії з боку інших авторитарних режимів.

Тому це гарна справа для нас, для США, підтримати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу, – наголосив генсек.

Що відомо про ймовірність завершення війни в Україні в 2025 році

Мій заклик - готуватися до довгої війни, вона триватиме. Це не станеться у 2024 році, ймовірно, не у 2025 році. Ми ніде не бачимо військового потенціалу, щоб мати можливість отримати вирішальну перемогу в той чи інший спосіб, - зазначив Джоане.

За його словами, у Альянсі готуються до тривалої війни із численними обмеженими контрнаступами з обох сторін, взяттям під контроль та втратою тих чи інших територій.

Українцям за нашої підтримки вдалося повернути 50% території, спочатку окупованої росіянами. Це не дрібниця. Ми ні за яких умов не бачимо умов і не зможемо прийняти, щоб Росія повернулася до кордону Румунії, - підкреслив високопосадовець НАТО.

Він зауважив, що НАТО необхідно, щоб Україна вистояла, Республіка Молдова прийшла до Європи, а Грузія прийшла до євроатлантичної спільноти.

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