Україні потрібно надати запрошення до НАТО на липневому саміті — Расмуссен

Запрошення України до Північноатлантичного альянсу на саміті у Вашингтоні в липні цього року може позбавити російського диктатора Володимира Путіна стимулу продовжувати війну.

Ексгенсек НАТО Расмуссен виступає за якнайскоріший вступ України до Альянсу

Запрошення до вступу у НАТО для України у на липневому саміті могло б змінити хід російсько-української війни.

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен на спільному з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком брифінгу в Києві щодо офіційного запуску Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції, яка має сприяти цьому процесу.

Я не приховуватиму: на мою думку, запрошення до Альянсу має бути надане Україні вже на саміті НАТО в липні. Я знаю: це буде суперечливе і безпрецедентне рішення, якщо ми запросимо до НАТО країну, яка вже перебуває у стані війні, – сказав Расмуссен. Поширити

Він зазначив, що скептики наведуть контраргумент про те, що «поки триватиме війна, НАТО не може надати запрошення Україні», але це, на його думку, дуже небезпечно, тому що посилюватиме намір Путіна продовжувати війну.

Це де-факто дає Путіну право вето, і, вочевидь, це неприйнятно. Ось чому я вважаю, що ми маємо надати запрошення і продемонструвати, що ми щирі, коли кажемо, що Україна приєднається до Альянсу, і скаже Путіну: тобі цьому не запобігти, ми не дозволимо тобі перемогти у цій війні, Україна є невідʼємною частиною НАТО, – пояснив ексгенсек Альянсу. Поширити

Крім того, Расмуссен зауважив, що Захід не може дозволити досягти Путіну хоч якогось успіху в Україні, тому що це буде сигнал решті світу.

Якщо Путін може забрати Крим, тоді я можу забрати Тайвань. Це факт, – аргументував він. Поширити

Також колишній генсек НАТО додав, що міжнародна робоча група займеться тим, як саме використати запрошення України для зупинення війни.

Щоби ми могли сказати: запрошення торує шлях до миру, – додав Расмуссен. Поширити

У Києві представили Міжнародну робочу групу з євроатлантичної інтеграції України

30 січня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен презентували Міжнародну робочу групу з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, яка має сприяти руху нашої держави до Альянсу.

Президент Володимир Зеленський у виступі перед дипломатами 22 грудня заявив, що ефективна підготовка до Вашингтонського саміту – це одна з ключових цілей 2024 року.