Україні потрібно надати запрошення до НАТО на липневому саміті — Расмуссен

Запрошення України до Північноатлантичного альянсу на саміті у Вашингтоні в липні цього року може позбавити російського диктатора Володимира Путіна стимулу продовжувати війну.
Ексгенсек НАТО Расмуссен виступає за якнайскоріший вступ України до Альянсу
Запрошення до вступу у НАТО для України у на липневому саміті могло б змінити хід російсько-української війни.
Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен на спільному з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком брифінгу в Києві щодо офіційного запуску Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції, яка має сприяти цьому процесу.
Він зазначив, що скептики наведуть контраргумент про те, що «поки триватиме війна, НАТО не може надати запрошення Україні», але це, на його думку, дуже небезпечно, тому що посилюватиме намір Путіна продовжувати війну.
Крім того, Расмуссен зауважив, що Захід не може дозволити досягти Путіну хоч якогось успіху в Україні, тому що це буде сигнал решті світу.
Також колишній генсек НАТО додав, що міжнародна робоча група займеться тим, як саме використати запрошення України для зупинення війни.
У Києві представили Міжнародну робочу групу з євроатлантичної інтеграції України
30 січня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен презентували Міжнародну робочу групу з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, яка має сприяти руху нашої держави до Альянсу.
Президент Володимир Зеленський у виступі перед дипломатами 22 грудня заявив, що ефективна підготовка до Вашингтонського саміту – це одна з ключових цілей 2024 року.
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