Медведев испугался из-за масштабных учений НАТО "Steadfast Defender 2024"

Скандальный заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал истерику из-за самых масштабных учений НАТО в течение многих лет и назвал их "попыткой запугать Россию".
Почему Медведева пугают масштабные учения НАТО
В частности, заместитель главы Совбеза РФ цинично заявил, что часть масштабных учений НАТО будет проходить "в самых ожесточенных русофобских и самых отвратительных" России государствах, в частности Польше, Латвии, Литве, Эстонии.
Его также якобы возмущает, что военные учения НАТО будут проходить в непосредственной близости от границ с РФ.
По его словам, обучение якобы является демонстрацией угроз в сторону России.
Кроме того, Медведев пришел к выводу, что обучение такого уровня свидетельствует о том, что страны НАТО "реально чего-то опасаются".
Что известно о масштабных учениях НАТО
Учения Steadfast Defender 2024 проходят с 24 января 2024 года до конца мая. В них принимают участие около 90 тыс. военнослужащих 31 страны-союзника, а также партнер НАТО Швеция. Также задействовали:
более 50 Военно-Морских сил, включая авианосцы, фрегаты, корветы и эсминцы.
более 80 воздушных платформ, включая F35, FA18, Harriers, F15, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.
более 1 тыс 100 боевых машин, включая 166 танков, 533 боевых машин пехоты и 417 бронетранспортеров.
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