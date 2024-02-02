Медведев испугался из-за масштабных учений НАТО "Steadfast Defender 2024"
Категория
Политика
Дата публикации

Медведев испугался из-за масштабных учений НАТО "Steadfast Defender 2024"

Дмитрий Медведев
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Источник:  online.ua

Скандальный заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал истерику из-за самых масштабных учений НАТО в течение многих лет и назвал их "попыткой запугать Россию".

Почему Медведева пугают масштабные учения НАТО

В частности, заместитель главы Совбеза РФ цинично заявил, что часть масштабных учений НАТО будет проходить "в самых ожесточенных русофобских и самых отвратительных" России государствах, в частности Польше, Латвии, Литве, Эстонии.

Его также якобы возмущает, что военные учения НАТО будут проходить в непосредственной близости от границ с РФ.

По его словам, обучение якобы является демонстрацией угроз в сторону России.

Кроме того, Медведев пришел к выводу, что обучение такого уровня свидетельствует о том, что страны НАТО "реально чего-то опасаются".

Мы не собираемся нападать ни на одну страну этого блока. Это понимают все умные люди на Западе. Но если они заиграют и посягнут на целостность нашей страны, мгновенно получат адекватный ответ. Это означает только одну-большую войну, от которой НАТО уже не отвернется. То же случится, если какая-нибудь страна НАТО начнет предоставлять свои аэродромы бандеровцам или расквартирует свои войска у неонацистов. Они, безусловно, станут законными целями для наших Вооруженных сил и будут безжалостно уничтожены как враги, - заявляет Медведев.

Что известно о масштабных учениях НАТО

Учения Steadfast Defender 2024 проходят с 24 января 2024 года до конца мая. В них принимают участие около 90 тыс. военнослужащих 31 страны-союзника, а также партнер НАТО Швеция. Также задействовали:

  • более 50 Военно-Морских сил, включая авианосцы, фрегаты, корветы и эсминцы.

  • более 80 воздушных платформ, включая F35, FA18, Harriers, F15, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

  • более 1 тыс 100 боевых машин, включая 166 танков, 533 боевых машин пехоты и 417 бронетранспортеров.

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