Кінець усьому. Медведєв пригрозив НАТО знищенням людства

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв лякає світ “горезвісним апокаліпсисом”, якщо почнеться війна РФ з НАТО.
Медведєв погрожує НАТО знищенням світу
На тлі останніх гучних заяв західних лідерів про те, що Альянс повинен готуватися до можливого вторгнення РФ, поплічник Путіна вкотре вдався до публічних погроз.
За його словами, війна Росії та НАТО не буде схожа на російсько-українську.
За словами Медведєва, відповідь РФ на її ж можливе вторгнення в НАТО буде асиметричною.
Заступник голови Радбезу РФ погрожує, що країна-агресорка буде використовувати балістичні та крилаті ракети зі спеціальними боєголовками.
Як Медведєв раніше погрожував Заходу
Що важливо розуміти, поплічник Путіна неодноразова намагався залякати США та країни Європи.
Попри це, він продовжує брехати, що Москва нібито не має "планів конфлікту з країнами НАТО і ЄС".
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