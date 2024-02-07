Кінець усьому. Медведєв пригрозив НАТО знищенням людства
Категорія
Світ
Дата публікації

Кінець усьому. Медведєв пригрозив НАТО знищенням людства

Дмитро Медведєв
Джерело:  online.ua

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв лякає світ “горезвісним апокаліпсисом”, якщо почнеться війна РФ з НАТО.

Медведєв погрожує НАТО знищенням світу

На тлі останніх гучних заяв західних лідерів про те, що Альянс повинен готуватися до можливого вторгнення РФ, поплічник Путіна вкотре вдався до публічних погроз.

За його словами, війна Росії та НАТО не буде схожа на російсько-українську.

Сунак, Шольц, Макрон, норвезькі, фінські, польські та інші начальники з натовських країн товкмачать, що "ми маємо бути готові до війни з Росією"... Якщо, не дай Боже, така війна станеться, то вона не піде за сценарієм СВО (так росіяни називають війну проти України − ред.). Вона не буде вестися в окопах із застосуванням артилерії, бронетехніки, дронів і засобів РЕБ.

Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв

Заступник голови Радбезу РФ

За словами Медведєва, відповідь РФ на її ж можливе вторгнення в НАТО буде асиметричною.

Заступник голови Радбезу РФ погрожує, що країна-агресорка буде використовувати балістичні та крилаті ракети зі спеціальними боєголовками.

Про це йдеться у наших доктринальних військових документах і добре відомо всім. І це і є той самий горезвісний Апокаліпсис. Кінець усьому, — заявив Медведєв.

Як Медведєв раніше погрожував Заходу

Що важливо розуміти, поплічник Путіна неодноразова намагався залякати США та країни Європи.

Попри це, він продовжує брехати, що Москва нібито не має "планів конфлікту з країнами НАТО і ЄС".

"Західні політики повинні говорити своїм виборцям гірку правду, а не тримати їх за безмозких ідіотів. Пояснювати їм, що реально трапиться, а не повторювати брехливу мантру про готовність до війни з Росією, − цинічно вимагає Медведєв.

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