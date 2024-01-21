Чому Медвєдєв так агресивно кидається на Україну — пояснення американського дипломата

За словами колишнього керівника зі справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайза, вкрай агресивна риторика заступника глави Радбезу РФ Дмитра Медвєдєва у питанні України, ймовірно, пов'язана із його бажанням зберігти прихильність кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна.

Чого Медвєдєв хоче домогтись безглуздими погрозами на адресу України

Зокрема, у останньому власному дописі від 18 січня скандальний заступник глави Радбезу РФ вдався до міркувань у дусі традиційної кремлівської пропаганди, чому нібито України не має існувати.

На думку американського дипломата, подібними заявами Медвєдєв хоче здаватись Путіну "більшим католиком" за Папу Римського.

Він хоче позиціонувати себе серед путінської еліти, як то кажуть, намагаючись бути більшим католиком, ніж Папа Римський. Я вважаю, що немає жодного шансу, що Росія досягне таких цілей, - зазначив Брайз. Поширити

За його словами, буквально кілька років тому кремлівський диктатор і сам публічно заперечував існування України.

З огляду на стару статтю диктатора та на те, що його оточення підспівує цій риториці, можна зробити висновок, що знищення України - це дійсно мета РФ.

Попри те, що відповідні мрії РФ виглядають недосяжними, важливо, щоб США та Європа не дали жодного шансу Путіну досягти мети.

Не можна, щоб Україна була беззахисною, її слід дати змогу контролювати власне небо.

Абсурдно очікувати, що Україна зможе витіснити російські сили не контролюючи небо, - зазначає американський дипломат. Поширити

Що відомо про останні божевільні висловлювання Медвєдєва у бік України

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія тепер буде завжди воювати проти України − привід для нападу знайдуть і через 10, і через 50 років.

Медведєв називає Україну "раковим новоутворенням", "штучною країною" і заявляє, що Росія ніколи не вважатиме її владу легітимною.

Він також вірить, що українці, "як би вони зараз і не бажали смерті росіянам" і "як би не ненавиділи російське керівництво", одного дня нібито виберуть не вічно воювати й помирати, а жити у "великій спільній державі".