Почему Медведев так агрессивно бросается на Украину — объяснение американского дипломата

По словам бывшего руководителя по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза, крайне агрессивная риторика замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева в вопросе Украины, вероятно, связана с его желанием сохранить приверженность кремлевскому диктатору и военному преступнику Владимиру.

Чего Медведев хочет добиться бессмысленными угрозами в адрес Украины

В частности, в последнем собственном сообщении от 18 января скандальный заместитель главы Совбеза РФ прибег к соображениям в духе традиционной кремлевской пропаганды, почему якобы Украина не должна существовать.

По мнению американского дипломата, подобными заявлениями Медведев хочет казаться Путину "большим католиком", чем Папа Римский.

Он хочет позиционировать себя среди путинской элиты, как говорится, пытаясь быть большим католиком, чем Папа Римский. Я считаю, что нет никакого шанса, что Россия достигнет таких целей, – отметил Брайз. Поделиться

По его словам, буквально несколько лет назад кремлевский диктатор и сам публично отрицал существование Украины.

Учитывая старую статью диктатора и то, что его окружение подпевает этой риторике, можно сделать вывод, что уничтожение Украины - это действительно цель РФ.

Несмотря на то, что соответствующие мечты РФ выглядят недостижимыми, важно, чтобы США и Европа не дали шанса Путину достичь цели.

Нельзя, чтобы Украина была беззащитной, ее нужно дать возможность контролировать собственное небо.

Абсурдно ожидать, что Украина сможет вытеснить российские силы, не контролируя небо, - отмечает американский дипломат. Поделиться

Что известно о последних безумных высказываниях Медведева в сторону Украины

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия теперь будет всегда воевать против Украины – повод для нападения найдут и через 10, и через 50 лет.

Медведев называет Украину "раковым новообразованием", "искусственной страной" и заявляет, что Россия никогда не сочтет ее власть легитимной.

Он также верит, что украинцы, "как бы они сейчас и не желали смерти россиянам" и "как бы ни ненавидели российское руководство", однажды якобы выберут не вечно воевать и умирать, а жить в "большом общем государстве".