Конец всему. Медведев пригрозил НАТО уничтожением человечества
Категория
Мир
Дата публикации

Конец всему. Медведев пригрозил НАТО уничтожением человечества

Дмитрий Медведев
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Источник:  online.ua

Бывший президент России Дмитрий Медведев пугает мир "пресловутым апокалипсисом", если начнется война РФ с НАТО.

Медведев угрожает НАТО уничтожением мира

На фоне последних громких заявлений западных лидеров о том, что Альянс должен готовиться к возможному вторжению РФ, приспешник Путина в очередной раз прибег к публичным угрозам.

По его словам, война России и НАТО не будет похожа на российско-украинскую.

Сунак, Шольц, Макрон, норвежские, финские, польские и другие начальники из натовских стран толкуют, что "мы должны быть готовы к войне с Россией"... Если, не дай Бог, такая война произойдет, то она не пойдет по сценарию СВО (так россияне называют войну против Украины — ред.). Она не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ

По словам Медведева, ответ РФ на ее же возможное вторжение в НАТО будет асимметричным.

Заместитель председателя Совбеза РФ угрожает, что страна-агрессорка будет использовать баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками.

Об этом идет речь в наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему, — заявил Медведев.

Как Медведев ранее угрожал Западу

Что важно понимать, приспешник Путина неоднократно пытался запугать США и страны Европы.

Несмотря на это, он продолжает врать, что у Москвы якобы нет "планов конфликта со странами НАТО и ЕС".

Западные политики должны говорить своим избирателям горькую правду, а не держать их за безмозглых идиотов. Объяснять им, что реально случится, а не повторять лживую мантру о готовности к войне с Россией, — цинично требует Медведев.

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