Бывший президент России Дмитрий Медведев пугает мир "пресловутым апокалипсисом", если начнется война РФ с НАТО.
Медведев угрожает НАТО уничтожением мира
На фоне последних громких заявлений западных лидеров о том, что Альянс должен готовиться к возможному вторжению РФ, приспешник Путина в очередной раз прибег к публичным угрозам.
По его словам, война России и НАТО не будет похожа на российско-украинскую.
По словам Медведева, ответ РФ на ее же возможное вторжение в НАТО будет асимметричным.
Заместитель председателя Совбеза РФ угрожает, что страна-агрессорка будет использовать баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками.
Как Медведев ранее угрожал Западу
Что важно понимать, приспешник Путина неоднократно пытался запугать США и страны Европы.
Несмотря на это, он продолжает врать, что у Москвы якобы нет "планов конфликта со странами НАТО и ЕС".
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