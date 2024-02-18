Солдати РФ розстріляли 6 полонених бійців ЗСУ в Авдіївці — DeepState
Категорія
Україна
Дата публікації

Солдати РФ розстріляли 6 полонених бійців ЗСУ в Авдіївці — DeepState

армія РФ
Джерело:  DeepState

Російські загарбники стратили шістьох полонених українських воїнів на позиції "Музей" (на "Зеніті") в Авдіївці. Про це дізнався український моніторинговий проєкт DeepState.

Вихід ЗСУ з Авдіївки був дуже складним

За словами команди DeepState, побратими впізнали бійців з відео, яке активно публікують солдати РФ у своїх Телеграм-каналах.

Через те, що позиції декілька днів були в оточенні, всім, хто був ходячий, довелося з боєм прориватися до основних сил. На жаль, було 4 неходячих хлопців (поранені) та 2 ще ходячих, які не мали шансів без евакуації пробитися, — йдеться у повідомленні.

Згідно з даними DeepState, доволі довго не ухвалювалося рішення про відхід з цієї позиції — доки 13 лютого не почав закінчуватися боєкомплект та запаси води.

Після цього відбулася невдала спроба деблокувати позицію, під час якої кілька воїнів ЗСУ були поранені.

Розуміючи вже трагедію та безперспективність оборони, було дано команду прориватися з боєм малими групами. Тут трапився неприємний інцидент, який вже описував інший боєць в інстаграмі, коли командир сказав про поранених "Кидайте їх нафіг і спалюйте все". Біда ще в тому, що це почув саме поранений боєць.

Армія РФ продовжує вбивати полонених українців

За словами представників DeepState. лише 14 лютого почався вихід малими групами, а пораненим пообіцяли евакуацію наступного дня.

Що важливо розуміти, з 5 пораненими залишився один із вцілілих бійців, а вже наступного дня близько опівдні на позицію зайшли окупанти і ще через добу російські пабліки розповсюдили кадри розстріляних бійців.

Серія помилок і затягування з рішучими діями привели до такої трагедії. А ворог вчергове довів, що йому байдуже на всі правила війни, — пише DeepState.

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