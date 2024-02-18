Солдати РФ розстріляли 6 полонених бійців ЗСУ в Авдіївці — DeepState

Російські загарбники стратили шістьох полонених українських воїнів на позиції "Музей" (на "Зеніті") в Авдіївці. Про це дізнався український моніторинговий проєкт DeepState.
Вихід ЗСУ з Авдіївки був дуже складним
За словами команди DeepState, побратими впізнали бійців з відео, яке активно публікують солдати РФ у своїх Телеграм-каналах.
Згідно з даними DeepState, доволі довго не ухвалювалося рішення про відхід з цієї позиції — доки 13 лютого не почав закінчуватися боєкомплект та запаси води.
Після цього відбулася невдала спроба деблокувати позицію, під час якої кілька воїнів ЗСУ були поранені.
Армія РФ продовжує вбивати полонених українців
За словами представників DeepState. лише 14 лютого почався вихід малими групами, а пораненим пообіцяли евакуацію наступного дня.
Що важливо розуміти, з 5 пораненими залишився один із вцілілих бійців, а вже наступного дня близько опівдні на позицію зайшли окупанти і ще через добу російські пабліки розповсюдили кадри розстріляних бійців.
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