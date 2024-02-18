Солдати РФ розстріляли 6 полонених бійців ЗСУ в Авдіївці — DeepState

Розуміючи вже трагедію та безперспективність оборони, було дано команду прориватися з боєм малими групами. Тут трапився неприємний інцидент, який вже описував інший боєць в інстаграмі, коли командир сказав про поранених "Кидайте їх нафіг і спалюйте все". Біда ще в тому, що це почув саме поранений боєць.