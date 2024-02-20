Украина обратилась к ООН и МККК по расстрелу украинских пленных в Авдеевке
Категория
Украина
Дата публикации

Украина обратилась к ООН и МККК по расстрелу украинских пленных в Авдеевке

Дмитрий Лубинец
Дмитрий Лубинец
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Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и МККК для выяснения всех обстоятельств расстрела российскими боевиками украинских военнопленных в Авдеевке.

Лубинец обратился к Красному Кресту и ООН по расстрелу украинских пленных

Об этом он сообщил в Telegram.

Я как Омбудсман Украины срочно направил письма в МККК и ООН для фиксации этого военного преступления и выяснения всех обстоятельств. Замечу, что это не в первый раз, когда Россия грубо нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций, казняя военнопленных, — написал Омбудсман.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Уполномоченный ВРУ по правам человека

Лубинец добавил, что выход из Авдеевки происходил в условиях непрерывных бомбардировок, поэтому тяжелораненых военных вывезти было проблематично. Россияне обстреливали эвакуационные пути и автомобили.

Из-за полного окружения опорного пункта "Зенит" командование приняло решение связаться с координационным центром и организациями, ведущими переговоры с враждебной стороной. Диалог был о предоставлении помощи нашим тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными законами и правилами ведения, защищающими военнопленных, — сообщил омбудсмен.

Он отметил, что российские захватчики согласились сохранить жизнь тяжелораненым безоружным военным, оказать им помощь и обменять. Но, наконец, расстреляли.

Семьи защитников узнали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника — погибшими. С ними были Александр Зинчук и Николай Савосик, которых расстреляли российские солдаты. По поводу шестого бойца информация пока не подтверждена.

Что известно о расстрелах военных в Авдеевке и Веселом

По данным прокуратуры, 18 февраля в одном из Telegram-каналов опубликовано сообщение о расстреле 6 пленных ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. Защитники были тяжело ранены и ждали эвакуации.

Кроме предыдущего, также была обнаружена видеозапись с фрагментом убийства еще 2 воинов вблизи села Веселое Бахмутского района.

На записи с камеры дрона видно, как во время штурма наших позиций представитель ВС РФ стреляют в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем в другое.

Не желая покидать пленных живыми, оккупант намеренно добивает их из автоматического оружия, — подчеркнули представители прокуратуры.

16 февраля командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Еще позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.

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