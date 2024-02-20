Украина обратилась к ООН и МККК по расстрелу украинских пленных в Авдеевке

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и МККК для выяснения всех обстоятельств расстрела российскими боевиками украинских военнопленных в Авдеевке.
Лубинец обратился к Красному Кресту и ООН по расстрелу украинских пленных
Об этом он сообщил в Telegram.
Лубинец добавил, что выход из Авдеевки происходил в условиях непрерывных бомбардировок, поэтому тяжелораненых военных вывезти было проблематично. Россияне обстреливали эвакуационные пути и автомобили.
Он отметил, что российские захватчики согласились сохранить жизнь тяжелораненым безоружным военным, оказать им помощь и обменять. Но, наконец, расстреляли.
Семьи защитников узнали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника — погибшими. С ними были Александр Зинчук и Николай Савосик, которых расстреляли российские солдаты. По поводу шестого бойца информация пока не подтверждена.
Что известно о расстрелах военных в Авдеевке и Веселом
По данным прокуратуры, 18 февраля в одном из Telegram-каналов опубликовано сообщение о расстреле 6 пленных ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. Защитники были тяжело ранены и ждали эвакуации.
Кроме предыдущего, также была обнаружена видеозапись с фрагментом убийства еще 2 воинов вблизи села Веселое Бахмутского района.
На записи с камеры дрона видно, как во время штурма наших позиций представитель ВС РФ стреляют в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем в другое.
16 февраля командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Еще позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.
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