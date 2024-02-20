По мнению западных экспертов, после захвата Авдеевки преступная армия РФ может организовать наступление в направлении Покровска, где расположен крупный логистический центр ВСУ на востоке Донецкой области.
Что известно о дальнейших планах армии РФ после Авдеевки
По словам аналитика из Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Элины Бекетовой, после Авдеевки преступная армия РФ может попытаться организовать наступление в направлении Покровска.
Подчеркивается, что именно Покровск может стать новой политической целью оккупационной российской армии.
Отмечается, что Покровск находится примерно в 70 км северо-западнее оккупированного Россией Донецка.
По словам Бекетовой, другие цели для сил Москвы могут включать города Селидово или Часов Яр в Донецкой области.
Что говорят украинские военные
По словам заместителя командира третьей отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, ключевым направлением оккупационной армии РФ после захвата Авдеевки станет Ласточкино.
Он подчеркнул, что в настоящее время 3 ОШБр занимает оборонительные рубежи вместе с другими подразделениями ВСУ вокруг Авдеевки.