Западные аналитики назвали новые цели дальнейшего наступления армии РФ в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Западные аналитики назвали новые цели дальнейшего наступления армии РФ в Украине

Армия РФ
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По мнению западных экспертов, после захвата Авдеевки преступная армия РФ может организовать наступление в направлении Покровска, где расположен крупный логистический центр ВСУ на востоке Донецкой области.

Что известно о дальнейших планах армии РФ после Авдеевки

По словам аналитика из Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Элины Бекетовой, после Авдеевки преступная армия РФ может попытаться организовать наступление в направлении Покровска.

Наблюдатели за войной в Украине взвесили, куда Москва может направить свои взгляды в следующий раз после того, как Киев заявил о выводе войск из ключевого прифронтового города Авдеевки после нескольких месяцев боев, отмечается в материале издания.

Подчеркивается, что именно Покровск может стать новой политической целью оккупационной российской армии.

Отмечается, что Покровск находится примерно в 70 км северо-западнее оккупированного Россией Донецка.

Покровск, население которого до войны составляло около 60 тыс человек, находится на пересечении нескольких железных дорог и автомобильных дорог, что делает его крупным игроком в украинской логистике, говорится в материале издания.

По словам Бекетовой, другие цели для сил Москвы могут включать города Селидово или Часов Яр в Донецкой области.

Вероятно, что российские солдаты будут атаковать населенные пункты, прилегающие к оккупированному городу для проверки возможностей ВСУ и дальнейшего продвижения. Потенциальными целями могут быть Покровск, Селидово или Времен Яр. Серьезное сражение может состояться во Временном Яру, населенном пункте недалеко от Бахмута, построенном на возвышенности, - предполагает аналитик.

Что говорят украинские военные

По словам заместителя командира третьей отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, ключевым направлением оккупационной армии РФ после захвата Авдеевки станет Ласточкино.

У врага на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше. И они будут это делать, – отметил Жорин.

Он подчеркнул, что в настоящее время 3 ОШБр занимает оборонительные рубежи вместе с другими подразделениями ВСУ вокруг Авдеевки.

Интенсивность боев высока, но, конечно, не столь жесткая, как была в городе. Основное направление для россиян на сегодня – Ласточкино. Мы четко осознаем, что в самом городе при*** имеют достаточно сил для дальнейшего наступления, - объясняет Жорин.

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