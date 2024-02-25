Чего Украине ждать от России в 2024 году — версия эксперта
Категория
Украина
Дата публикации

Чего Украине ждать от России в 2024 году — версия эксперта

война
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Военный подчеркнул, что армия РФ на сегодняшний день оснащена не хуже, чем ВСУ.

Россия готовится к новому великому наступлению

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что текущие наступательные действия оккупационной армии России завершатся ближе к президентским выборам в РФ или сразу после них — к концу марта. Потому что враг, как и любая другая армия, не может постоянно наступать. Ему нужно будет остановиться и готовиться к будущему наступлению.

Алексей Гетьман также высказался о новом большом наступлении окупантов.

Новое наступление, скорее всего, будет летом или даже осенью, когда будет мобилизована, условно говоря, еще одна армия. В настоящее время группировка россиян в Украине насчитывает около полумиллиона человек, и они хотят призвать примерно еще такое же количество военных. Тогда в России будет почти миллионная группировка. Россияне подстраиваются под президентские выборы в Соединенных Штатах, и для них очень важно, кто будет побеждать — Трамп или Байден. В зависимости от развития событий они будут планировать свои действия. Именно таковы их расчеты, считает военный.

Будет ли активно продвижение противника

Как отметил Гетьман, в рамках наступательных действий, которые россияне проводят сейчас по пяти направлениям, они будут пытаться продвинуться настолько, насколько это возможно.

Думаю, глубокого продвижения не будет, и они начнут готовиться к летней операции, которая ожидается после дополнительной мобилизации. Однако нынешняя ситуация на фронте действительно очень опасна. Нам не хватает снарядов, военной техники и людей, чтобы сдерживать такую огромную армию противника... Это профессиональная армия, которая сегодня оснащена не хуже нашей. Со своими танками, бронированными машинами и другой военной техникой. Эта техника не лучше западных образцов, но ее очень много, поэтому у нас в этом вопросе примерный паритет. Противник имеет преимущество в артиллерийских снарядах и властвует в воздухе, — заметил военный.

По его словам, ситуация для нас не критическая, но она очень тяжелая.

Посмотрим, как будут дальше разворачиваться события… Впрочем, пока есть силы, они будут наступать к середине-максимум конца марта. Затем наступательные действия будут приостановлены и будут готовиться к наступлению летом-осенью этого года, — резюмировал Алексей Гетьман.

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