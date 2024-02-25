Чего Украине ждать от России в 2024 году — версия эксперта

Военный подчеркнул, что армия РФ на сегодняшний день оснащена не хуже, чем ВСУ.
Россия готовится к новому великому наступлению
Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что текущие наступательные действия оккупационной армии России завершатся ближе к президентским выборам в РФ или сразу после них — к концу марта. Потому что враг, как и любая другая армия, не может постоянно наступать. Ему нужно будет остановиться и готовиться к будущему наступлению.
Алексей Гетьман также высказался о новом большом наступлении окупантов.
Будет ли активно продвижение противника
Как отметил Гетьман, в рамках наступательных действий, которые россияне проводят сейчас по пяти направлениям, они будут пытаться продвинуться настолько, насколько это возможно.
По его словам, ситуация для нас не критическая, но она очень тяжелая.
Посмотрим, как будут дальше разворачиваться события… Впрочем, пока есть силы, они будут наступать к середине-максимум конца марта. Затем наступательные действия будут приостановлены и будут готовиться к наступлению летом-осенью этого года, — резюмировал Алексей Гетьман.
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