Чего Украине ждать от России в 2024 году — версия эксперта

Россия готовится к новому великому наступлению

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что текущие наступательные действия оккупационной армии России завершатся ближе к президентским выборам в РФ или сразу после них — к концу марта. Потому что враг, как и любая другая армия, не может постоянно наступать. Ему нужно будет остановиться и готовиться к будущему наступлению.

Алексей Гетьман также высказался о новом большом наступлении окупантов.

Новое наступление, скорее всего, будет летом или даже осенью, когда будет мобилизована, условно говоря, еще одна армия. В настоящее время группировка россиян в Украине насчитывает около полумиллиона человек, и они хотят призвать примерно еще такое же количество военных. Тогда в России будет почти миллионная группировка. Россияне подстраиваются под президентские выборы в Соединенных Штатах, и для них очень важно, кто будет побеждать — Трамп или Байден. В зависимости от развития событий они будут планировать свои действия. Именно таковы их расчеты, считает военный. Поделиться

Будет ли активно продвижение противника

Как отметил Гетьман, в рамках наступательных действий, которые россияне проводят сейчас по пяти направлениям, они будут пытаться продвинуться настолько, насколько это возможно.

Думаю, глубокого продвижения не будет, и они начнут готовиться к летней операции, которая ожидается после дополнительной мобилизации. Однако нынешняя ситуация на фронте действительно очень опасна. Нам не хватает снарядов, военной техники и людей, чтобы сдерживать такую огромную армию противника... Это профессиональная армия, которая сегодня оснащена не хуже нашей. Со своими танками, бронированными машинами и другой военной техникой. Эта техника не лучше западных образцов, но ее очень много, поэтому у нас в этом вопросе примерный паритет. Противник имеет преимущество в артиллерийских снарядах и властвует в воздухе, — заметил военный.

По его словам, ситуация для нас не критическая, но она очень тяжелая.