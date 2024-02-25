Зазначається, що протягом доби російські окупанти випустили по Україні 4 ракети, здійснили 73 авіаудари та 52 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 5 атак в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 18 атак ворога в районі населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі, Ласточкине, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, нашими захисниками відбито понад 10 атак противника в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда та Красногорівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районі Роботиного та 1 атаку в районі Гуляйпільського Запорізької області.