Протягом доби українські військові 81 раз вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та завдали ворогу численних втрат.
Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби російські окупанти випустили по Україні 4 ракети, здійснили 73 авіаудари та 52 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної інфраструктури.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 5 атак в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 18 атак ворога в районі населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі, Ласточкине, Невельське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, нашими захисниками відбито понад 10 атак противника в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда та Красногорівка Донецької області.
На Новопавлівському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.
На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районі Роботиного та 1 атаку в районі Гуляйпільського Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 4 спроби штурму позицій наших військ.
Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу та 2 позиціях зенітних ракетних комплексів противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 позиції артилерії противника.
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