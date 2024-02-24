ВСУ отразили 23 атаки армии РФ на Марьинском направлении — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 23 атаки армии РФ на Марьинском направлении — Генштаб

Генштаб ВСУ
ВСУ
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В течение суток авиация сил обороны Украины нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 радиолокационной станции российской армии.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 24.02.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 69 боевых столкновений.

Всего враг нанес 7 ракетных и 54 авиационных ударов, совершил 77 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись около 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отбита 1 атака противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Нью-Йорк и Дилиевка Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка.

На Новопавловском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении силами обороны отражены 4 атаки противника в районе Работиного Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Малая Токмачка и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 2 попытки штурма позиций наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новотягинка, Тягинка, Крынки, Ивановка, Токаревка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 радиолокационной станции противника.

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