ВСУ уничтожили более 800 оккупантов и 13 танков — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 800 оккупантов и 13 танков — Генштаб

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки между российскими оккупантами и украинскими войсками произошло 95 боевых столкновений. Россияне потеряли 880 солдат, 13 танков, 37 боевых бронированных машин.

Потери войск РФ за минувшие сутки

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитным ракетным комплексам противника.

Также нашими защитниками уничтожены 3 ракеты и 9 БпЛА типа Shahed.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 артиллерийским позициям противника.

Всего враг нанес 11 ракетных и 98 авиационных ударов, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на востоке и юге

На Купянском направлении отражены 6 атак противника в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении в нашими воинами отражены 5 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении , силами обороны отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 25 атак врага в районах населенных пунктов Северное, Степное, Бердичи, Ласточкино и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Победа и Красногоровка Донецкой области, где враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Запорожском направлении силами обороны отражены 6 атак противника в районе населенного пункта Роботино и 1 — в районе населенного пункта Гуляйпольское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник совершил 4 безуспешных штурма позиций украинских войск на левобережье Днепра.

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