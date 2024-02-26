ЗСУ знищили більше 800 окупантів та 13 танків — Генштаб
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили більше 800 окупантів та 13 танків — Генштаб

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби між російськими окупантами та українськими військами відбулося 95 бойових зіткнень. Росіяни втратили 880 солдатів, 13 танків, 37 бойових броньованих машин.

Втрати військ РФ за минулу добу

З даними Генштабу ЗСУ, протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника.

Також нашими захисниками знищено 3 ракети та 9 БпЛА типу “Shahed”.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 артилерійських позиціях противника.

Загалом ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на сході та півдні

На Куп’янському напрямку відбито 6 атак противника в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 ворожих атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі, Ласточкине та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда та Красногорівка Донецької області, де ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районі населеного пункту Роботине та 1 — в районі населеного пункту Гуляйпільське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.

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