Протягом минулої доби між російськими окупантами та українськими військами відбулося 95 бойових зіткнень. Росіяни втратили 880 солдатів, 13 танків, 37 бойових броньованих машин.

Втрати військ РФ за минулу добу

З даними Генштабу ЗСУ, протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника.

Також нашими захисниками знищено 3 ракети та 9 БпЛА типу “Shahed”.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 артилерійських позиціях противника.

Загалом ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на сході та півдні

На Куп’янському напрямку відбито 6 атак противника в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 ворожих атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі, Ласточкине та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда та Красногорівка Донецької області, де ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районі населеного пункту Роботине та 1 — в районі населеного пункту Гуляйпільське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.