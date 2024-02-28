ЗСУ просуваються вперед на лівому березі Херсонщини — Forbes

Згідно з даними видання Forbes, після того, як ЗСУ захопили плацдарм в селі Кринки на лівому березі Дніпра, українська морська піхота — переважно 35-та бригада — не лише утримує свої позиції, але й повільно просувається до сусіднього поселення Козачі Лагері.

Що відбувається біля Кринок?

Як вдалося дізнатися журналістам, на окупованому березі Херсонщина тривають бої буквально за кожний будинок та вулицю.

Українським воїнам вдалося досягти найбільших успіхів у Кринках та навколо них одразу після ліквідації операторів ворожих БПЛА.

Дрони-бомбардувальники нашої групи не тільки бомбардують вночі… але й, навіть здебільшого, забезпечують матеріально-технічне забезпечення: скидають боєприпаси, їжу та воду, медичне забезпечення тощо, — розповів український оператор безпілотника з позивним "Kriegsforscher". Поширити

Forbes звертає увагу на те, що саме технології є ключовим фактором у цій війні.

Як відомо, восени 2023 року українські РЕБ, оснащені потужними засобами радіоперешкод, підготували поле бою в Кринках.

Що важливо розуміти, це сталося за декілька тижнів до того, як перші морські піхотинці форсували Дніпро.

Проблема російських загарбників полягає в тому, що їхні "глушилки" працюють не так добре. Саме це дає нову перевагу бійцям ЗСУ.

Вночі українські дрони "Баба Яга" бомблять російські збірні пункти та засівають дороги мінами, а вдень наші БПЛА першими реагують під час спроб ворога штурмувати позиції. Поширити

Армія РФ зазнає серйозних втрат на лівому березі Дніпра

Протягом останніх декількох тижнів ЗСУ вдалося знищити 222 одиниці російської техніки біля Кринок.

Також журналісти звернули увагу на те, що на полі бою стрімко росте кількість 60-річних танків Т-62, які Кремль витягнув із довгострокового зберігання, щоб замінити частину знищеного озброєння.

ЗСУ переважно воюють піхотою і втратили у в районі цього населеного пункту лише 47 одиниць техніку. Сили оборони частіше використовують свої гаубиці з правого берега Дніпра. Поширити

Як зазначає видання, нещодавно російський військовий блогер "Романов" заявив, що морська піхота України просунулася на невелику відстань у бік Козачих Лагерів.