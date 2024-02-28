Оборонительная операция ВСУ на Авдеевском направлении продолжается. Украинские воины рассчитывают на рельеф местности, в частности, каскад водохранилищ в районе населенных пунктов Тоненькое, Орловка и Бердичи, который может заблокировать движение российских оккупантов.
Ситуация в Авдеевском направлении. Что известно
Как отмечает спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой, у российских захватчиков мало шансов на то, чтобы без проблем продвигаться вперед после взятия Авдеевки.
Дмитрий Лиховой также официально подтвердил, что штурмовые группы армии РФ были заблокированы в окрестностях и на подходе к селу Орловка.
Несмотря на то, что враг делал все возможное, чтобы продвинуться вперед при поддержке артиллерии, минометов, FPV-дронов и авиации, ему ничего не удалось.
У ВСУ есть полевые укрепления на Авдеевском направлении
Как уверяет младший сержант батальона беспилотных авиационных комплексов (БпАК) 3-й отдельной штурмовой бригады Анатолий Никитин, полевые укрепления действительно есть.
Что важно понимать, именно они дают нашим воинам возможность защищаться от пехотных подразделений и артиллерии армии РФ, но от управляемых авиационных бомб защиты пока нет.
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