Оборонительная операция ВСУ на Авдеевском направлении продолжается. Украинские воины рассчитывают на рельеф местности, в частности, каскад водохранилищ в районе населенных пунктов Тоненькое, Орловка и Бердичи, который может заблокировать движение российских оккупантов.

Ситуация в Авдеевском направлении. Что известно

Как отмечает спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой, у российских захватчиков мало шансов на то, чтобы без проблем продвигаться вперед после взятия Авдеевки.

Там обороне должен способствовать сам рельеф: там каскад водохранилищ, и такой был избран приоритет. Таким образом, подразделения ВСУ на Авдеевском направлении продолжают ведение оборонной операции, – объяснил он. Поделиться

Дмитрий Лиховой также официально подтвердил, что штурмовые группы армии РФ были заблокированы в окрестностях и на подходе к селу Орловка.

Несмотря на то, что враг делал все возможное, чтобы продвинуться вперед при поддержке артиллерии, минометов, FPV-дронов и авиации, ему ничего не удалось.

Не все так просто, как может кому-то показаться, происходит на этом направлении для противника - возле села Орловка штурмовые группы россиян были заблокированы на подходе к селу или на его крайних окрестностях, - отметил представитель ОСУВ "Таврия". Поделиться

У ВСУ есть полевые укрепления на Авдеевском направлении

Как уверяет младший сержант батальона беспилотных авиационных комплексов (БпАК) 3-й отдельной штурмовой бригады Анатолий Никитин, полевые укрепления действительно есть.

Что важно понимать, именно они дают нашим воинам возможность защищаться от пехотных подразделений и артиллерии армии РФ, но от управляемых авиационных бомб защиты пока нет.