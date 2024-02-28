В Воздушных силах назвали назначение первых F-16 в Украине

Украина с нетерпением ждет появления первых западных истребителей F-16. Они бы защитили украинские города от ракетных и дроновых атак, а также существенно помогли бы нашим бойцам на фронте.

Какая главная задача первых F-16 в Украине

Трудно недооценить влияние истребителей на ход войны, но вместе с тем не стоит завышать ожидания. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, какую модернизацию F-16 получат ВСУ и как украинцы узнают об их передаче.

Игнат отметил, что результаты работы самолетов будут скорее накопительными.

Я даже когда-то сказал, что когда мы получим F-16, выиграем эту войну. Сначала выигрываем битву в воздухе, а затем Силы обороны смогут освободить территории. Но понятно, что это не будет сиюминутно, мол, придет эскадрилья F-16 — и победа. Да нет, - отметил Игнат. Юрий Игнат Спикер командования Воздушных сил ВСУ

В первую очередь, самолеты должны помочь в защите украинцев от ракетных и дроновых атак. Также важнейшей задачей будет борьба с российской авиацией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Россия ведет войну против Украины с грубым нарушением международного права. Согласно международному законодательству, Украина имеет право на самооборону, включающую также нанесение ударов по законным военным целям за пределами страны.

Какое укомплектование F-16 получит Украина

В Украину направят подержанные F-16 не последнюю модернизацию. Она делится на блоки от 10 до 72. К слову, 72 блок – это крайняя версия самолета F-16, которая способна превосходить вражеские суда.

В дальнейшем есть возможность их модернизации: лучшая авионика, лучшая бортовая РЛС, лучшие ракеты, – очертил перспективы Игнат. Поделиться

Отметим, что вместе с F-16 должна появиться широкая номенклатура вооружения к нему. Неизвестно, когда и в каком количестве Украина получит его. Этот вопрос будут обсуждаться в рамках авиационной коалиции.

Сейчас Украина вступает в клуб из 21 страны, имеющей и эксплуатирующей F-16. После этого Воздушные силы ВСУ смогут рассчитывать на дальнейшую модернизацию и возможно получение новых самолетов линейки F-16. А интеграция Украины в НАТО дает надежду, что наши пилоты в будущем также будут летать на F-35, как это делают другие страны.

Как украинцы узнают о передаче F-16

Часто украинцы и враг узнают о передаче вооруженным силам Украины нового вида вооружения постфактум. К примеру, о предоставлении Украине ракет ATACMS впервые узнали после попадания в аэродром в Бердянске. Скорее всего, с F-16 будет аналогичная ситуация.

Официального перерезания ленты не будет, как это было в Советском Союзе, — отметил представитель Воздушных сил ВСУ. Поделиться

Он напомнил, что ЗРК Patriot наша страна получала в рамках коммуникации, которая не была понята ни украинцам, ни врагу.