Премьер Дании назвала сроки передачи F-16 Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Премьер Дании назвала сроки передачи F-16 Украине

Офис Президента Украины
Мэтте Фредериксен
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По словам премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, ее страна к лету планирует передать Украине истребители F-16.

Что известно о задержке с передачей истребителей F-16

Фредериксен во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским отметила, что задержка с передачей F-16 связана с техническими моментами.

Мы все очень рады, что Дания намерена предоставить эти истребители в сотрудничестве с Нидерландами, Бельгией и США. Это очень мощное оружие. Я надеюсь, что нам удастся в ближайшее время еще до лета увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины, - отметила премьер-министр Дании.

Фридриксен подчеркнула, что технические моменты нуждаются в решении, из-за чего и откладываются сроки передачи F-16 Украине.

Единственная причина, почему мы задерживаемся с передачей F-16 Украине – это просто техническая причина, технический момент. Потому что нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей, а также обучение для F-16 гораздо дольше и продолжительнее, чем для любых других оружейных систем, - отметила глава правительства Дании.

Фредериксен также напомнила, что обучение украинских пилотов началось еще в августе, и оно проходит "очень хорошо и быстро".

Что известно о соглашении по гарантиям безопасности между Украиной и Данией

В подписанном соглашении по гарантиям безопасности между Украиной и Данию последняя обязуется на постоянной основе проводить консультации с Украиной по стратегическим вопросам и оказанию поддержки.

Дания будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение десяти лет срока действия настоящего Соглашения, говорится в тексте соглашения.

В этом году Украина должна получить от Дании минимум 1,8 млрд евро из датского фонда в поддержку Киева в 2023-2028 годах на общую сумму в 8,5 млрд евро.

Украина обязуется имплементировать реформы, определенные ЕС, МВФ и НАТО, охватывающие, в частности, правительство, прозрачность, борьбу с коррупцией и демократический контроль над Силами безопасности и обороны Украины.

Реализация Украиной этих реформ является ключевой в контексте ее стремлений к ЕС и НАТО.

Это соглашение о безопасности обязательств будет охватывать

  • текущие, запланированные и будущие взносы в оборону Украины,

  • ее стойкость и будущее сдерживание российской агрессии.

В соглашении также отмечается, что Дания будет поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16 через коалицию военно-воздушных сил, в том числе путем предоставления истребителей, боеприпасов, тренажеров и обучения, а также взноса в долгосрочное обслуживание истребителей и создание надлежащих условий в Украине.

Поддержка Дании будет включать краткосрочные военные нужды, а также долгосрочное развитие потенциала будущих Сил обороны Украины.

Это будет достигнуто путем предоставления постоянной военной поддержки в различных областях в координации и сотрудничестве с соответствующими международными партнерами и учреждениями, сосредоточиваясь на:

  • военно-воздушных силах и противовоздушной обороне;

  • морской безопасности;

  • разминировании;

  • технологиях и беспилотниках,

  • других ключевых возможностях и насущных потребностях Украины.

Украина и Дания будут работать в оборонной сфере.

Дания будет поддерживать развитие оборонной промышленности Украины, в частности, путем инвестиций, обмена информацией, совместных исследований и разработок, а также производства.

Более того, участники будут работать над определением источников финансирования, необходимых для развития оборонно-промышленной базы Украины, включая инвестиции и финансовую помощь, в частности во время войны и послевоенного восстановления.

Страны будут также усиливать сотрудничество в сфере разведки.

Дания будет поддерживать развитие оборонной промышленности Украины, в частности, путем инвестиций, обмена информацией, совместных исследований и разработок, а также производства.

Более того, участники будут работать над определением источников финансирования, необходимых для развития оборонно-промышленной базы Украины, включая инвестиции и финансовую помощь, в частности во время войны и послевоенного восстановления.

В случае повторного нападения России на Украину Дания, в соответствии со своими правовыми и конституционными требованиями, предоставит скорую и постоянную помощь в сфере безопасности, современное военное оборудование на суше, море и в воздухе, а также экономическую помощь, чтобы наложить на Россию экономические и другие расходы , и будет консультироваться по поводу потребностей Украины при осуществлении ею своего права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН.

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