Прем'єр Данії назвала терміни передачі F-16 Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Прем'єр Данії назвала терміни передачі F-16 Україні

Офіс Президента України
Метте Фредеріксен

За словами прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, її країна до літа планує передати Україні винищувачі F-16.

Що відомо про затримку із передачею винищувачів F-16

Фредеріксен під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським зазначила, що затримка із передачею F-16 пов’язана із технічними моментами.

Ми всі дуже раді, що Данія збирається надати ці винищувачі у співпраці з Нідерландами, Бельгії та США. Це дуже потужна зброя. Я сподіваюсь, що нам вдасться найближчим часом, ще до літа, побачити F-16 в повітряному просторі України, - зазначила прем’єр-міністр Данії.

Фрідріксен підкреслила, що технічні моменти потребують вирішення, через що і відкладаються терміни передачі F-16 Україні.

Єдина причина, чому ми затримуємося з передачею F-16 Україні - це просто технічна причина, технічний момент. Бо потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів, а також навчання для F-16 набагато довше і триваліше, ніж для будь-яких інших систем зброї, - зазначила очільниця уряду Данії. 

Фредеріксен також нагадала, що навчання українських пілотів почалося ще в серпні, і воно проходить "дуже добре та швидко".

Що відомо про угоду щодо гарантій безпеки між Україною та Данією

У підписаній угоді щодо гарантій безпеки між Україною та Данію остання забов’язується на постійній основі проводити консультації з Україною щодо стратегічних питань та надання підтримки.

Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї Угоди, - зазначається у тексті угоди.

У цьому році Україна має отримати від Данії щонайменше 1,8 млрд євро з данського фонду на підтримку Києва у 2023–2028 роках на загальну суму у 8,5 млрд євро.

Україна зобов’язується імплементувати реформи, визначені ЄС, МВФ і НАТО, які охоплюють, зокрема, урядування, прозорість, боротьбу з корупцією та демократичний контроль над Силами безпеки та оборони України.

Реалізація Україною цих реформ є ключовою у контексті її прагнень до ЄС та НАТО.

Ця угода щодо безпекових зобов’язань охоплюватиме

  • поточні, заплановані та майбутні внески в оборону України,

  • її стійкість і майбутнє стримування російської агресії.

В угоді також зазначається, що Данія підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через коаліцію військово-повітряних сил, зокрема шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів та навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні

Підтримка Данії включатиме короткострокові військові потреби, а також довгострокову розбудову потенціалу майбутніх Сил оборони України.

Це буде досягнуто шляхом надання постійної військової підтримки в різних сферах у координації та співпраці з відповідними міжнародними партнерами й установами, зосереджуючись на:

  • військово-повітряних силах і протиповітряній обороні;

  • морській безпеці;

  • розмінуванні;

  • технологіях та безпілотниках,

  • інших ключових спроможностях та нагальних потребах України.

Україна та Данія співпрацюватимуть у оборонній сфері.

Данія підтримуватиме розвиток оборонної промисловості України, зокрема шляхом інвестицій, обміну інформацією, спільних досліджень і розробок, а також виробництва.

Більш того, учасники працюватимуть над визначенням джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України, включно з інвестиціями та фінансовою допомогою, зокрема під час війни та післявоєнного відновлення.

Країни також посилюватимуть співпрацю у сфері розвідки.

Данія підтримуватиме розвиток оборонної промисловості України, зокрема шляхом інвестицій, обміну інформацією, спільних досліджень і розробок, а також виробництва.

Більш того, учасники працюватимуть над визначенням джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України, включно з інвестиціями та фінансовою допомогою, зокрема під час війни та післявоєнного відновлення.

У разі повторного нападу Росії на Україну Данія, відповідно до своїх правових і конституційних вимог, надасть швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасне військове обладнання на суші, морі та в повітрі, а також економічну допомогу, щоб накласти на Росію економічні та інші витрати, і консультуватиметься щодо потреб України під час здійснення нею свого права на самооборону, закріпленого в статті 51 Статуту ООН.

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