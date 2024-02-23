Прем'єр Данії назвала терміни передачі F-16 Україні

За словами прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, її країна до літа планує передати Україні винищувачі F-16.
Що відомо про затримку із передачею винищувачів F-16
Фредеріксен під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським зазначила, що затримка із передачею F-16 пов’язана із технічними моментами.
Фрідріксен підкреслила, що технічні моменти потребують вирішення, через що і відкладаються терміни передачі F-16 Україні.
Фредеріксен також нагадала, що навчання українських пілотів почалося ще в серпні, і воно проходить "дуже добре та швидко".
Що відомо про угоду щодо гарантій безпеки між Україною та Данією
У підписаній угоді щодо гарантій безпеки між Україною та Данію остання забов’язується на постійній основі проводити консультації з Україною щодо стратегічних питань та надання підтримки.
Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї Угоди, - зазначається у тексті угоди.
У цьому році Україна має отримати від Данії щонайменше 1,8 млрд євро з данського фонду на підтримку Києва у 2023–2028 роках на загальну суму у 8,5 млрд євро.
Україна зобов’язується імплементувати реформи, визначені ЄС, МВФ і НАТО, які охоплюють, зокрема, урядування, прозорість, боротьбу з корупцією та демократичний контроль над Силами безпеки та оборони України.
Реалізація Україною цих реформ є ключовою у контексті її прагнень до ЄС та НАТО.
Ця угода щодо безпекових зобов’язань охоплюватиме
поточні, заплановані та майбутні внески в оборону України,
її стійкість і майбутнє стримування російської агресії.
В угоді також зазначається, що Данія підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через коаліцію військово-повітряних сил, зокрема шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів та навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні
Підтримка Данії включатиме короткострокові військові потреби, а також довгострокову розбудову потенціалу майбутніх Сил оборони України.
Це буде досягнуто шляхом надання постійної військової підтримки в різних сферах у координації та співпраці з відповідними міжнародними партнерами й установами, зосереджуючись на:
військово-повітряних силах і протиповітряній обороні;
морській безпеці;
розмінуванні;
технологіях та безпілотниках,
інших ключових спроможностях та нагальних потребах України.
Україна та Данія співпрацюватимуть у оборонній сфері.
Данія підтримуватиме розвиток оборонної промисловості України, зокрема шляхом інвестицій, обміну інформацією, спільних досліджень і розробок, а також виробництва.
Більш того, учасники працюватимуть над визначенням джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України, включно з інвестиціями та фінансовою допомогою, зокрема під час війни та післявоєнного відновлення.
Країни також посилюватимуть співпрацю у сфері розвідки.
Данія підтримуватиме розвиток оборонної промисловості України, зокрема шляхом інвестицій, обміну інформацією, спільних досліджень і розробок, а також виробництва.
Більш того, учасники працюватимуть над визначенням джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України, включно з інвестиціями та фінансовою допомогою, зокрема під час війни та післявоєнного відновлення.
У разі повторного нападу Росії на Україну Данія, відповідно до своїх правових і конституційних вимог, надасть швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасне військове обладнання на суші, морі та в повітрі, а також економічну допомогу, щоб накласти на Росію економічні та інші витрати, і консультуватиметься щодо потреб України під час здійснення нею свого права на самооборону, закріпленого в статті 51 Статуту ООН.
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