Нидерланды заказали для Украины новые САУ DITA

Нидерланды заказали у Чехии для Украины новейшие самоходные артиллерийские установки DITA.
Что известно о заказе САУ DITA для Украины
В министерстве обороны Нидерландов рассказали, что недавно заказали для Украины 9 установок.
Что известно о САУ DITA
Отмечается, что это оружие — это часть крупного нидерландского заказа для Украины, поставляемого двумя производителями в Чехии.
155-мм САУ DITА производит чешский производитель и экспортер вооружения Excalibur Army.
Самоходная артиллерийская установка оснащена усовершенствованной бортовой системой управления и автономной надстройкой.
DITA использует боеприпасы стандарта НАТО 155 мм с дальностью стрельбы 39 км.
Она разработана на оригинальной чехословацкой концепции гаубиц Dana vz.77, построенных на шасси грузового автомобиля Tatra.
Путем высокого уровня автоматизации DITA обладает высокой скорострельностью только с двумя членами экипажа — водителем и командиром, боекомплект САУ составляет 40 снарядов.
САУ имеет современную бортовую систему управления, возможность быстрого развертывания на боевых позициях, сворачивание с них и хорошую проходимость.
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