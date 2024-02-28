Нидерланды заказали для Украины новые САУ DITA

Нидерланды заказали у Чехии для Украины новейшие самоходные артиллерийские установки DITA.

Что известно о заказе САУ DITA для Украины

В министерстве обороны Нидерландов рассказали, что недавно заказали для Украины 9 установок.

Самоходная гаубица DITA – это современная система огня, способная поражать цели на расстоянии десятков километров. Украина нуждается в этом оружии, — рассказали в минобороны Нидерландов. Поделиться

Что известно о САУ DITA

Отмечается, что это оружие — это часть крупного нидерландского заказа для Украины, поставляемого двумя производителями в Чехии.

155-мм САУ DITА производит чешский производитель и экспортер вооружения Excalibur Army.

Самоходная артиллерийская установка оснащена усовершенствованной бортовой системой управления и автономной надстройкой.

DITA использует боеприпасы стандарта НАТО 155 мм с дальностью стрельбы 39 км.

Она разработана на оригинальной чехословацкой концепции гаубиц Dana vz.77, построенных на шасси грузового автомобиля Tatra.

Путем высокого уровня автоматизации DITA обладает высокой скорострельностью только с двумя членами экипажа — водителем и командиром, боекомплект САУ составляет 40 снарядов.

САУ имеет современную бортовую систему управления, возможность быстрого развертывания на боевых позициях, сворачивание с них и хорошую проходимость.