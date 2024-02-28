Нідерланди замовили для України новітні САУ DITA

Нідерланди замовили в Чехії для України новітні самохідні артилерійські установки DITA.
Що відомо про замовлення САУ DITA для України
У міністерстві оборони Нідерландів розповіли, що нещодавно замовили для України 9 установок.
Що відомо про САУ DITA
Зазначається, що ця зброя — це частина великого нідерландського замовлення для України, яке постачають два виробники в Чехії.
155-мм САУ DITА виготовляє чеський виробник та експортер озброєння Excalibur Army.
Самохідна артилерійська установка оснащена вдосконаленою бортовою системою управління та автономною надбудовою.
DITA використовує боєприпаси стандарту НАТО 155 мм з дальністю стрільби 39 км.
Вона розроблена на оригінальній чехословацькій концепції гаубиць Dana vz.77, побудованих на шасі вантажного автомобіля Tatra.
Шляхом високого рівня автоматизації DITA має високу скорострільність лише з двома членами екіпажу — водієм та командиром, боєкомплект САУ становить 40 снарядів.
САУ має сучасну бортову систему управління, можливість швидкого розгортання на бойових позиціях, згортання з них та гарну прохідність.
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