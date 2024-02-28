Нідерланди замовили для України новітні САУ DITA
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Нідерланди замовили для України новітні САУ DITA

САУ DITA
Джерело:  Уряд Нідерландів

Нідерланди замовили в Чехії для України новітні самохідні артилерійські установки DITA.

Що відомо про замовлення САУ DITA для України

У міністерстві оборони Нідерландів розповіли, що нещодавно замовили для України 9 установок.

Самохідна гаубиця DITA — це сучасна система вогню, здатна вражати цілі на відстані десятків кілометрів. Україна має велику потребу в цій зброї, — розповіли у міноборони Нідерландів.

Що відомо про САУ DITA

Зазначається, що ця зброя — це частина великого нідерландського замовлення для України, яке постачають два виробники в Чехії.

155-мм САУ DITА виготовляє чеський виробник та експортер озброєння Excalibur Army.

Самохідна артилерійська установка оснащена вдосконаленою бортовою системою управління та автономною надбудовою.

DITA використовує боєприпаси стандарту НАТО 155 мм з дальністю стрільби 39 км.

Вона розроблена на оригінальній чехословацькій концепції гаубиць Dana vz.77, побудованих на шасі вантажного автомобіля Tatra.

Шляхом високого рівня автоматизації DITA має високу скорострільність лише з двома членами екіпажу — водієм та командиром, боєкомплект САУ становить 40 снарядів.

САУ має сучасну бортову систему управління, можливість швидкого розгортання на бойових позиціях, згортання з них та гарну прохідність.

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